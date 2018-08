S-a deschis iarmarocul europarlamentar. Editorial de Horia Alexandescu

Preocupați de circul plăcuțelor de înmatriculare suedeze, de bodyguardul care o păzea pe Kovesi, ca pe Whitney Houston, în plimbărica estivală prin Viena și, să nu uit!, de cine și cum va mai ajunge să candideze la prezidențialele de peste un an și jumătate, mulți dintre noi au scăpat din vedere evenimentul acestei perioade: s-a deschis noua ediție a iarmarocului europarlamentar!





Sigur, mai sunt 10 luni până duminică, 26 mai 2019, când vom fi chemați la urne să alegem - în sfârșit! – noua garnitură de europarlamentari ai României, dar cum se anunță înghesuială mare, licitația a și pornit, bazată ca de obicei pe raportul dintre cerere și ofertă.

Observați, de altfel, că o parte dintre cei 31 de europarlamentari , care trăiesc boierește la Bruxelles și Strasbourg de aproape patru ani, au început să dea din coate, profitând de vacanța de acasă pentru a-și expune inițiativele și proiectele pe care le-au propus acolo, deși, dacă mă întrebați pe mine, cred că în acest mandat România a avut cea mai slabă echipă trimisă să ne reprezinte și să ne apere interesele în UE.

Și am în vedere nu doar situația jenantă că, prin ei, am exportat în Europa nesfârșitul circ politic din țară, ci și dezertările din formaţiunile care i-au promovat acolo. Fără a mai pune la socoteală un partid întreg, care a trecut cu arme și bagaje dintr-o familie politică europeană în alta!

Suntem probabil unici prin cererea avansată de un europarlamentar român (Cristian Preda), ca României să-i fie suspendat… dreptul de vot din Consiliul European, cum nu cred că va mai putea egala cineva răul făcut imaginii țării și, mai ales, justiției române de Monica Macovei, în acest mandat. De altfel, momentul dezbaterii legilor justiției în Parlamentul de la Strasbourg, din februarie anul acesta, va rămâne una dintre cele mai rușinoase pagini din prestația europarlamentarilor români, în care cele două tabere autohtone s-au țigănit ca la ușa cortului, sub privirea îngăduitoare a comisarului Vera Jourova, care a înghițit valul de minciuni ale Monicăi Macovei. O așa-zisă dezbatere, cu imensa sală de la Strasbourg aproape goală și la care domnul Timmermans nici nu a mai luat parte!

N-a fost nici pe departe însă singura dată când ne-am dat în stambă în hemiciclul european, pentru că a mai oferit acolo un show anti-corupție și Gabriel Liiceanu, ca simplul cetățean ce s-a declarat, omițând să informeze auditoriul și cum s-a împroprietărit el, după ‘89, cu fosta Editură Politică.

Dacă tot s-a deschis însă balul pentru viitoarele alegeri continentale, cred că ar trebui pornit acum de la un Raport pe care să-l prezinte Parlamentului României (în plen sau chiar într-o comisie specială) toți cei 31 de „aleși” trimiși la Bruxelles. Și pun aleși în ghilimele, pentru că, în realitate, desemnarea lor o fac partidele, care ni-i servesc apoi pe tavă, chiar dacă mulți dintre ei n-au trecut niciodată prin filtrul electoratului. Și nu e deloc normal să fie așa, drept care s-a ajuns ca la Bruxelles și Strasbourg să fie trimisă o parte din clientela politică, fie ca veritabili rentieri, fie cu obligația de a cotiza la formaţiunea de provenienţă din banii grei pe care-i încasează orice europarlamentar. Este dificil pentru orice salariat din țară să-şi imagineze că indemnizația lunară din Legislativul european este de 6.500 de euro, la care se adaugă 4.300 de euro cheltuieli pentru comunicații, 300 euro/zi pentru prezența la Parlament (unde poate sta 24 de zile pe lună), 0,5 euro/km pentru deplasarea cu mașina, 4.200 euro/an decontați pentru deplasări, 20.000 de euro cheltuieli pentru personalul de la cabinetul parlamentar ş.a.m.d.! Iar la final de mandat, mai sunt și plăți tranzitorii, și o pensie viageră de 1.500 euro lunar (care poate crește la 3.000 de euro pentru două mandate), plus călătorii la business class cu avionul sau la clasa I cu trenul. Cum s-ar spune: trai, nineacă!

Deschiderea la noul iarmaroc a dat-o USR-ul, care a anunțat prin Dan Barna că lansează “Festivalul Democrației”, prin care orice nou înscris în partid va putea participa la referendumul intern în baza căruia se va întocmi lista de candidați la europarlamentare. Încă neafiliat la o familie politică europeană, USR-ul nu are cristalizată nici acum o doctrină, deși e interesant de notat că Dan Barna a participat în decembrie trecut la… Congresul ALDE de la Amsterdam! Revenind la proiectul lor electoral, ar mai rămâne totuși câteva chestiuni de lămurit, cum ar fi scorul partidului în alegeri, din care decurge numărul de europarlamentari la care va avea dreptul, urmat și de ordinea acestora pe listă. Se aude că Dacian Cioloș – țâfnos, în baza unor realizări care îmi scapă! - ar fi condiționat intrarea în campanie împreună cu USR de garantarea primei poziții, dar mă întreb ce face dl. Barna dacă dă curs invitației și Codruța Kovesi, care va pretinde și ea, desigur, să fie piuantâi? Și mai complicate se anunță lucrurile la PNL, unde recenta racolare a lui Siegfried Mureșan are la bază promisiunea care i s-a făcut, de a fi capul listei candidaților liberali. De aici, o serie de proteste explicabile în partid, dar zilele trecute, când s-au stabilit criteriile de calificare, s-a decis și ca pe prima poziție să se afle cel votat de BEX, la propunerea …președintelui PNL! Iar dacă Ludovic Orban se hotărăşte să candideze, după cum se bănuiește, situația evadatului din PMP devine neplăcută, nu? Și-apoi, cum rămâne cu pleiada actuală de europarlamentari, gen Theodor Stolojan, Marian Jean Marinescu, Traian Ungureanu etc?

Opiniile exprimate de invitații EVZ aparțin autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al publicației

