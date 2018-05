O istorie de peste 100 de ani din centrul Clujului a fost adusă la viață!

Clădirea fostului Hotel Continental, aflată la kilometru zero al Clujului, a fost reabilitată și arată exact ca acum 124 de ani, când a fost inaugurată.





După mai bine de doi ani, clădirea hotelului Continental, o emblemă a Clujului, perioadă în care a stat acoperită de schele, s-a întors la viață. Imobilul completează perfect arhitectura din zona Pieței Unirii din Cluj Napoca, una dintre cele mai frumoase din Europa. În ultimii ani, imobilul s-a aflat într-o stare evidentă de degradare, care s-a datorat unui litigiu juridic, care a inclus o anchetă a DNA și ulterior vânzarea la licitație a clădirii, apoi anularea actelor.

Ulterior, clădirea a fost cumpărată de omul de afaceri Ioan Bene, care a demarat lucrările de reparații, lucrări care includ refațadizarea completă și păstrarea caracteristilor de la momentul finalizării construcției, în anul 1894.

”Am investiti până în prezent peste 3.4 milioane de euro. Nu s-au mai făcut lucrări de anvergură de acum 100 de ani. Am schimbat acoperisul de lemn, s-au făcut lucrări de consolidare a fundațiilor, care erau afectate de trecerea timpului, am întărit structura de rezistență și am montat alte grinzi de susținere. Au fost schimbate toate geamurile, care nu sunt din termpoan, așa cum ar crede lumea, ci din lemn. Acoperișul a fost refăcut integral cu materiale importate, de maximă calitate. Toate ornamentele exterioare, stucaturile, au fost refăcute de specialiști din Italia, pe modelele existente, astfel că totul arată ca în anul 1894, anul inaugurării clădirii”, a declarat Ioan Bene, proprietarul clădirii.

Ioan Bene a mai declarat că în perioada următoare vor fi executate și lucrările la interioare, lucrări care includ și refacerea unor picturi existente. ”Maxim, anul viitor vom finaliza și lucrările din interior. Apoi, vom vedea care va fi soarta acestei clădirii. Vă spun sincer că avem oferte de cumpărare, dar avem și oferte din partea unor branduri de renume, la nivel mondial, de închiriere. Clujenii vor putea intra, în centrul Clujului, în magazine ale unor branduri importante, magazine cum pot fi văzute la Paris, Roma, Berlin sau Munchen. Pentru etajele superioare avem oferte din partea altor mulltinaționale”, a mai spus Bene. O clădire cu istorie Clădirea fostului hotel Continental, a fost construită în stilul eclectic, în anul 1894, după planurile unui celebru architect maghiar Lajos Pakey. Iniţial pe acest loc a existat hotelul Naţional, clădire clasicistă cu un singur etaj. Acesta a fost demolat în 1894, pe locul său fiind ridicat hotelul New York, clădire de colţ eclectică. La parterul hotelului a funcţionat mai mult de o jumătate de secol o cafenea literară şi de presă a oraşului. Clădirea are peste 9.000 de metri pătrați, fiind structurată pe subsol, parte și trei etaje.

