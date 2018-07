Zodia celebrelor bocitoare vesele din satul Poiana, comuna Flămânzi, județul Botoșani. Horoscop

Horoscop Harul suprem al bocitoarelor din Poiana nu consta în vocea lor, sau în lacrimile și bocetele la comandă. Bocitoarele din Poiana sunt renumite pentru că, întotdeauna, compun versurile bocetului pe loc, adaptând la cazul real, cel de față. Este impresionantă capacitatea lor de a născoci tânguiri năstrușnice, aparoape vesele, sau cel puțin ironice.





Horoscop Pe 2 iulie, în calendarul creștin-ortodox este așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului.

Horoscop Se mai pomeneşte pe 2 iulie pe Sf. Voievod Ştefan cel Mare, personalitate complexă. Unii istorici postmodernişti spun că a fost un suflet chinuit întru desfrânare şi crimă. Se împreuna cu mai oricine, mai ales la beţie, a umplut Moldova de bastarzi şi numai specialiştii în genealogie şi heraldică mai cunosc păcătoasa lui descendenţă, care există până în ziua de astăzi.

Ros de dorinţa pentru putere, implicat mereu în comploturi şi intrigi, a scurtat cu mâna lui, la mânie, capete de boieri, ceea ce nici Hanul cel crud al tătarilor din Hoarda de Aur nu îndrăznea să facă, spune cronicarul: „om nu mare la statu, mânios, şi degrabă a vărsa sânge nevinovat: de multe ori, la ospeţe omorâia fără giudeţ”. Un tip pe care nu l-ai vrea ca prieten.

Horoscop Din punctul meu de vedere mult mai sfântă, (dacă se poate spune aşa) decât domnitorul, a fost Vrâncioaia, femeia care a dat toţi fii ei să moară pe câmpul de luptă pentru puterea şi bogăţia lui Ştefan din dinastia Muşatinilor. Dar femeia aceea nu avea destui bani să facă mânăstiri frumos împodobite şi altele asemenea. Dar ce poate să fie mai scump şi mai important decât viaţa copiilor?

Cred că domnitorii nu au fost niciodată animaţi de dragostea de popor şi de ţară, ci doar de dorinţa lor egoistă de putere şi bogăţie. Tratau țara ca pe proprietatea lor, atât. Au fost cosmetizaţi ulterior, în scopuri politice, diverse. În definitiv şi astăzi este la fel.

Horoscop Este ciudat rău, de ce, mai nou, numai episcopii, papii şi împăraţii, regii, generalii, voievozii, rareori preoţii sunt pasibili de a fi sanctificaţi. Şi nu mă refer la Ortodoxie, care este o minoritate în creştinătate şi de bine, de rău, se mai ţine de Învăţătură, și mai există puțină rușine și un colț de umilință, ci la Biserica Universală cu cei peste un miliard de credincioşi.

Horoscop În zadar s-au ridicat demult catarii, „cei puri” şi „minoriţii” calugării care făcuseră jurământ de sărăcie, aşa cum stă bine unora ca ei. Patru sute de ani s-au războit, uneori ideologic, alteori chiar cu armate întregi împotriva Romei. Nu au câştigat cei drepţi, cei cinstiţi, cei săraci, cei cu credinţă, cei asemenea Lui Iisus – ci cei bogaţi şi puternici, asemenea lui Irod - aşa cum se întâmplă adesea în istorie.

Horoscop Dar nu despre istoria creştinismului și a lumii vreau să vă povestesc, dragi lupi, padawani și hobbiți. Ci despre zodia bocitoarelor cele vesele din satul Poiana, comuna Flămânzi, județul Botoșani. Cautând de una, de alta, prin bibliotecă am dat de dosarele emisiunilor făcute de mine la ”Radio Delta” și la ”Europa FM”. Ce emisiuni faceam, primeam saci de scrisori, nu era moda emailului și a FB. Nu se inventaseră încă! Îmi amintesc ce emisune grozavă, de trei ore, sigur, cu muzică și știri, am făcut cu invitatul meu, Nelu Țugui, Dumnezeu să-l odihnească, despre ritualul funerar la români. Un amestec de magie țărănească de pasaj, de reguli creștine și de modernism strident. O oră întreagă am discutat despre bocitoarele din satul Poiana, comuna, astăzi orașul Flămânzi, județul Botoșani.

Horoscop Harul suprem al bocitoarelor din Poiana nu consta în vocea lor, sau în lacrimile și bocetele la comandă. Bocitoarele din Poiana sunt renumite pentru că, întotdeauna, compun versurile bocetului pe loc, adaptând la cazul real, cel de față. Este impresionantă capacitatea lor de a născoci tânguiri năstrușnice, aproape vesele, sau cel puțin ironice.

Horoscop Cei mai în vârstă dintre poienari își aduc aminte de o nenorocire petrecută cu vreo treizeci de ani în urmă. Un tânăr a găsit un proiectil din război și a încercat, cu o cheie franceză, să desfacă focosul, cum văzuse în filme. Proiectilul a explodat și tânărul, pe nume Mihai, a fost ucis pe loc. Corul de bocitoare a dat un adevărat recital: ”Mihăiță, dragul meu, cum te-a bătut Dumnezeu. Dacă-i văzut că-i flocoasă, la ce-ai pus mâna, dragul meu și scumpul meu...”

Horoscop Elena Traciu, Ileana lui Cucăilă, Maria Rebenciuc, Aneta Adam și Profira Dobrinciuc au fost, probabil, cele mai de succes bocitoare din România. Se întâmpla pe timpul în care în satul Poiana slujea preotul Veniamin Guja la biserica cu hramul Soborul Sfinților Arhangheli.

Horoscop Timpul a trecut și meșteșegul bocitului nu s-a transmis, nu mai sunt bocitoare cu talent! Adina Maxim spune: ”suratele bocitoare nu au avut cui să lase meșteșugul, tineretul de astăzi nu vrea să muncească” Acum, dacă o să știm că tineretul înseamnă femei văduve peste 65 de ani, înțelegem că într-adevăr este o problemă cu recrutarea cadrelor de bocitoare!

Horoscop Unde se oprește folclorul - începe arta! ”Bocitoarele vesele” este titlul unei piese de teatru care se joacă cu foarte mult succes, de doi ani de zile, la Teatrul ”Mihai Eminescu” din Botoșani. O incursiune în opera lui Shakespeare, dar cu personaje geto-daci. ”Totul se construieşte pe ideea veşniciei. Liniile de dragoste din opera lui Shakespeare arată tocmai raporturile de dragoste veşnică dintre oameni. Am construit un spectacol cu ecouri care vin de la daci, cu felul lor de a fi, cu îndeletnicirile lor, cu cântecele lor. Tot ceea ce am moştenit noi din folclor vine tocmai din măreţia acestui popor! Se află la mijloc, în spectacol, un colaj din cele mai puternice linii de dragoste pe care ni le-a oferit marele dramaturg!” a declarat Alexandru Vasilache, autor și regizor al producției, directorul ”MoldovaFilm” din Chișinău.

Mihai Eminescu, Regele nostru, al tuturor românilor, în fața căruia se năruie frontiere efemere și care ne unește ”în cuget și simțiri”. Un Capricorn. După cum și Iisus ar fi fost Capricorn, dacă s-ar fi născut pe 25 decembrie. Și Sf. Vasile cel Mare, dar și Soborul Sf. Ioan Botezătorul.

Ceea ce este extrem de interesant este că toate bocitoarele celebre din satul Poiana, comuna Flămânzi, județul Botoșani erau născute în aceiași zodia: Zodia Capricornului. Dar toate, fără excepție!

Horoscop Interesantă și pilduitoare observație statistică, care duce la unele concluzii sistematice cu miez și tărie, dar să nu ne grăbim, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Ideile noi, chiar îndrăznețe, sunt privite favorabil de stele. Poate fi vorba chiar de un proiect ambițios de vacanță. Tu alegi, stelele doar arată! Domeniul sentimental este favorizat. O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în ideea că se pot finaliza vechi proiecte şi idei, sau concepe noi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Dedică ziua familiei, cuplului şi încearcă să descifrezi relaţiile şi scopurile fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Totuşi, ziua pare delicată. Adică, pe muche de cuţit. Se pot întâmpla, statistic vorbind, evenimente neprevăzute, informații, vești neașteptate. Fii atent și prudent.

TAUR Astăzi trebuie să fii punctual și politicos, doar „punctualitatea este politețea regilor”. Primești niște vești contradictorii, mai așteptă până se limpezesc apele. Evită discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita în discuțiile cu anturajul apropiat. Seara relaxantă, poate la o terasă, poate la un film – sau pur și simplu acasă, cu o carte bună.

