Armele. Al Doilea Amendament face posibil Primul Amendament. Horoscop

Horoscop În decursul istoriei, grupuri înarmate, puțini, au luat ostatici pe ceilalți, mulți, care nu aveau arme și i-au pus să muncească pentru ei. Pretextul era că îi apără de alți ticăloși înarmați. Așa au apărut statele moderne europene, caracterizate prin faptul că poporul nu are acces la arme, nu poartă arme, ci doar organele coercitive ale statului.





Un studiu comandat de Rupert Murdoch, marele magnat al presei, arată că situația presei poate fi și mai rea, deoarece în redacțiile ziarelor electronice, care predomină copios în momentul de față, mentalitatea de ziarist este înlocuită, treptat, cu mentalitatea de blogger. Ce este rău în asta, o să mă întrebați! Vedeți, nici nu mai sunteți în stare să faceți diferența, să despărțiți adevărul de minciună, informația păcătoasă, fake news, de știrea corectă, vestea interesantă, de cea adevărată!

Horoscop Nu știu alții cum sunt, vorba lui Creangă, dar când se schimbă ora, parcă mă dă cineva cu flit. Nu am capul la mine, certo! Așa că vă rog, pentru a mia oară, să mă iertați pentru greșelile mele de gramatică și ortografie, pentru literele mâncate și cu fraza care sună ca în iugură. Nu vreau să greșesc, dar numai cine nu muncește, nu greșește. Pe de altă parte nu am corector, un autor nu prea poate să-și vadă singur greșelile, la ziar aveam corector, minte limpede, șef de pagină, editor general. Ba mint, acum îl am pe domnul Victor, mare ajutor, îi mulțumesc! Toți citeau ce am scris și îmi vânau și corectau greșelile. Parcă îi aud, la ”Tinerama”, pe Radu Pascal, pe Rodica Dumitrescu, pe Bogdan Teodorescu, sau pe Max Bănuș.... ei, amintiri!

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, nu v-am răspuns până acum la o întrebare, importantă. ”De ce în State nu se reglementează problema armelor de foc?” Iar unii dintre domnile voastre adaugă: ”De ce nu se reglementează, ca la noi!”. Ar fi un dezastru! Pentru, State, pentru America. Vedeți, domniile voastre, să nu vă supărați, dar aveți mentalitatea iobagului, supus și cuminte și care până la urmă nu vrea să fie liber, să aibă responsabilități, să poarte arme. Doar îi poartă de grijă contele, statul, care este înarmat!

Horoscop În decursul istoriei, grupuri înarmate, puțini, au luat ostatici pe ceilalți, mulți, care nu aveau arme și i-au pus să muncească pentru ei. Pretextul era că îi apără de alți ticăloși înarmați. Așa au apărut statele moderne europene, caracterizate prin faptul că poporul nu are acces la arme, nu poartă arme, ci doar organele coercitive ale statului. America a fost făcută din emigranți europeni. Mulți dintre ei fugiți din Europa din cauza abuzurilor statelor. Primul lucru a fost să se înarmeze, contrar obiceiului european. Sigur că imensa țară era plină de pericole, dar purtau arme și în primele așezări, în orașele de mai târziu. Portul armelor, la americani, a fost o declarație de independență față de obiceiurile europene, de prizonieratul statelor.

Să ne uităm puțin la ”Bill of Rights”, cele zece Amendamente la Constituția SUA, considerate baza drepturilor omului și ale cetățeanului.

Amendamentul I Congresul nu trebuie sa dea legi privitoare la instituirea vreunei religii sau la interzicerea libertatii de praticare a vreunei religii; sau care ingradesc libertatea de exprimare sau libertatea presei; sau dreptul poporului de a se aduna pasnic si de a cere guvernului sa le rezolve plîngerile.

Amendamentul II Deoarece o miliție bine organizată este necesara securitații unui stat liber, dreptul populației de a păstra și purta arme nu trebuie să fie încălcat.

Amendamentul III Niciun soldat nu trebuie sa fie încartiruit în timp de pace în vreo casă fara consimtamintul proprietarului acelei case, iar in timp de razboi in nici un alt mod decit cel prevazut de lege.

Amendamentul IV Dreptul oamenilor de a fi siguri de propria lor persoana, de casele, documentele si bunurile lor nu trebuie sa fie violat prin perchezitii și sechestrari nerezonabile; nu trebuie sa fie emise mandate decit pe baza unei cauze a carei probabilitate e sustinuta prin juramint sau afirmatii, iar mandatele trebuie sa descrie in amanunt locul care urmeaza a fi perchezitionat si persoanele sau lucrurile care urmeaza a fi sechestrate.

Amendamentul V Nici o persoana nu trebuie sa fie făcuta responsabila de o crima capitala sau de alta crima infama decit pe baza declaratiei sau acuzatiei unei curti cu juri, cu exceptia cazurilor din cadrul fortelor terestre si navale, sau al militiei, survenite in timpul serviciului in caz de razboi sau stare de urgenta; nici o persoana sa nu fie pusa in pericol de a-si pierde viata sau integritatea corporala pentru aceeași ofensa de doua ori; nici sa fie silita in vreun caz penal sa fie martora impotriva propriei persoane, nici sa fie privata de viata, libertate sau bunuri fara judecata legala; iar proprietatea privata sa nu fie luata spre folosinta publica fara o compensatie dreapta.

Amendamentul VI In toate cazurile penale acuzatul trebuie sa aiba dreptul la o judecata publica rapida de catre un juriu impartial din statul si districtul unde infracțiunea a fost comisa, care district va fi fost stabilit in prealabil dupa preceptele legale; acuzatul trebuie sa fie informat cu privire la natura si motivul acuzatiei; sa fie confruntat fata in fata cu martorii care depun marturie impotriva lui; sa existe o procedura obligatorie pentru a obtine martori in favoarea sa si sa aiba asistenta unui avocat pentru aparare sa.

Amendamentul VII In procese de drept comun, in care suma controversata depășeste douazeci de dolari, trebuie sa se respecte dreptul persoanelor la judecata in curtea cu juri, iar nici un caz judecat de jurati nu trebuie sa fie rexaminat in nici un tribunal din Statele Unite altfel decit pe baza legilor de drept comun.

Amendamentul VIII Nu trebuie să se ceară sau să se impună cauțiuni sau amende foarte ridicate, nici nu trebuie aplicate pedepse crude si neobișnuite.

Amendamentul IX Enumerarea anumitor drepturi in cadrul Constituției nu trebuie sa fie interpretată ca o negare, sau discreditare a altor drepturi de care se bucura poporul.

Amendamentul X Puterile care nu sint delegate Statelor Unite de catre Constitutie, si nici interzise de catre aceasta statelor, sunt rezervate fie statelor, fie poporului.

Horoscop Parcă văd cum au fost scrise aceste fraze istorice, de o importanță covârșitoare pentru civilizația actuală. Parcă văd... Părinții națiunii, strânși pe o terasă, la o masă rotundă, mare. Negrii le aduc ceai de mentă rece și pipe pline cu înmiresmatul tutun de Virginia. Se sfătuiesc, scriu, apoi rescriu. Cer mai multă hârtie și cerneală, ba și pene de gâscă bine potrivite, tăiate meșteșugit. Primul Amendament este scris repede, este esența modului de viață american, libertățile cerute de popor, pentru popor, prin popor. Libertatea religiei, a cuvântului și a dreptului la adunare. Bine, bine, dar cum o să păstreze poporul aceste libertăți, cum o să reziste față de un posibil guvern dictatorial? Simplu, păstrăm dreptul oamenilor de a deține arme, a spus unul dintre ei, poate, James Madison. Niciun guvern zdravăn la cap nu ia măsuri împotriva unui popor înarmat, a adăugat. Așa a luat naștere cel de al Doilea Amendament, care îl apără și face posibil Primul Amendament.

Formularea celor zece amendamente, drepturile omului, au trecut prin multe formulări, până au fost aprobate și ratificate de Thomas Jefferson pe 15 decembrie 1791. Pe lânga aceste zece amendamente inițiale, s-au mai adăugat, în decursul timpului, încă 17, în prezent sunt, în total, 28.

Horoscop Națiunea americană este o națiune agresivă, războinică. Aș compara SUA cu Imperiul Roman. Dacă copilul standard chinez învață să meargă pe bicicletă, cel american învață să tragă cu arma. Acest lucru produce o disponibilitate uriașă de posibili militari, repede instruibili, pentru că au o dexteritate de lungă durată în folosirea armelor. Să ne amintim că 28% din infanteriștii marini au declarat că s-au înrolat în armată ca să poată să ucidă în mod legal.

Renunțarea la al doilea amendament, după cum doresc istericii anarhiști de stânga, marionetele jihadiștilor musulmani, ar detrona SUA din poziția de superputere mondială. De fapt, asta se urmărește.

Horoscop Păstrarea armelor ”la liber” dă posibilitate proprietarilor să-și apere avutul și viețile. În anul 2016, FBI raportează, că, pe tot cuprinsul SUA au fost dejucate 3.467.798 încercări de furt, jaf, sau de luare de ostatici, de către cetățeni înarmați. Pe de altă parte există și o parte comică. În ultimul timp activiștii anarhiști au încurajat cetățenii să pună un marcaj, un semn ridicol, care arată că în acea casă nu sunt arme. Ei bine, multe din aceste case au fost jefuite, imediat.

Procurarea relativ ușoară a armelor determină un echilibru în spectrul infracțional. Gangsterii se elimină reciproc, fizic, în lupta pentru control. De exemplu MS-13, Mara Salvatrucha, un grup organizat de salvadorieni, a eliminat din Florida pe competitorii gangsteri negri și mexicani.

Horoscop Presa anarhistă și isterică de stânga întotdeauna prezintă al Doilea Amendament ca o mare afacere a fabricanților de arme. Mare greșeală, ușor de dovedit! În State sunt trei sute de milioane de persoane și patru sute de milioane de arme. Înregistrate. Mai sunt o sută de milioane de arme cu seria ștersă cu acid sau aduse prin contrabandă. Multe arme se moștenesc în familie. De exemplu, în toată viața un american cheltuiește, în medie 523 de dolari pe arme și muniții și 14.756 dolari pe medicamente. Industria fabricanților de arme este pe locul 17 în topul cheltuielilor populației, fiind depășită de autoturisme, tutun, jucării, îmbrăcăminte, electronice etc. Statul este principalul cumpărător de arme sofisticate și scumpe, nu omul de rând.

”Întotdeauna banditul are o armă mai bună ca șeriful” a spus Jesse James, în anul 1872. Ne place, sau mai curând, nu ne place, acesta este adevărul peste tot în lume, atât în secolul XIX, dar și în anul 2018. Și în România.

Horoscop Dintr-o "naţiune de mici găinari" cum observa Daniel Barbu, adorarea singurului zeu al societăţii actuale, Banul, transformă societatea micilor găinari români într-o adunătură sălbatică, în care infracţiunea cu mână armată devine din ce în ce mai ameninţătoare, se repetă mai des şi mai tragic.

Horoscop Celebrul antropolog Julius Lips nota : "nu munca, nu unealta l-a făcut pe om uman, ci arma. Omul a ajuns în vârful lanţului trofic prin folosirea armelor, ca vânător. Abia, mai târziu,, a apărut diviziunea muncii şi arma s-a transformat în unealtă. De fapt, la început, arma era folosită drept unealtă." Aşa ar trebui să fie privită şi astăzi arma. Ca o unealtă, alături de greblă şi topor, în economia unei proprietăţi. Oare nu se poate ucide cu toporul? Ba bine că nu, dar nimeni nu cere permis de port topor!

Horoscop Este vorba de cum priveşte o societate, un sistem politic, arma de foc. Ca un privilegiu, ca un abuz, ca o ameninţare – aşa a fost privită de dictaturi. Prin Decretul-lege nr. 856 din 11 februarie 1938 Carol al II-lea instituia dictatura regală şi introducea starea de asediu. La capitolul IV se stipula: "Autorităţile militare au dreptul… de a ordona depunerea armelor si munitiunilor si de a proceda la cautarea si ridicarea lor şi de a cenzura presa si orice publicatiuni, având dreptul de a împiedica aparitia oricarui ziar sau publicatiune, sau numai aparitia unor anumite stiri sau articole." În două articole se interzicea aspru fundamentul, considerat astăzi, al libertăţii generale a omului, Primul şi cel de al Doilea Amendament.

Horoscop De atunci au urmat optzeci de ani de dictaturi, denumite democrații de tot felul, populare, socialiste, sociale etc. una mai originală, ca alta. Toate au păstrat interdicţiile. Dictatura, de orice culoare ar fi, funcţionează după principiul "un drept odată interzis, interzis rămâne". Cu titlu anecdotic, trebuie să menţionăm că cerşetoria, aspru sancţionată de Carol al II-lea, de competenţa curţii marţiale, a fost permisă de dictatura comunistă, prin omisiune. Armele, însă, au rămas interzise.

Timp de mii de ani portul armelor era rezervat proprietarilor. Nobilii, cavalerii, boierii nu erau altceva decât proprietari înarmaţi. Burghezia şi apoi comuniştii au satanizat, au compromis conceptul proprietarului înarmat, a nobilului responsabil şi protector, dar și exploatator. Evident, scopul urmărit era deposedarea lor, a proprietarilor, de proprietăţi, iar mijlocul era interzicerea posesiei armelor. O proprietate neapărată devine disponibilă. În momentul în care burghezii au devenit şi ei mari proprietari, au simţit nevoia apărării avutului, a deţinerii şi folosirii armelor.

Horoscop În România, de exemplu, Legea pentru reglementarea portului şi vânzării armelor publicată în Monitorul Oficial Nr. 281 din 21 decembrie 1924, era o lege aparent restrictivă, dar suficient de clară, care permitea posesia şi folosirea armelor de către proprietari, lege care ar trebui să fie model şi în ziua de astăzi. În prezent, consider că Legea Nr. 295/2004 modificată în 2011 nu corespunde nivelului actual de dezvoltare a societăţii româneşti şi mai ales nu corespunde nivelului dorit de autoapărare şi de protecţie a proprietăţii. Legea este foarte frumoasă, europeană, pentru o ţară civilizată. Cum, probabil, o să fie România peste un număr de ani. Sper, din tot sufletul!

Horoscop Populaţia simte că nu este apărată şi caută paliative. O rezolvare a fost posesia unui câine, în locul unui revolver. Dar un revolver nu face şase revolvere mai mici, de două ori pe an. Aşa că ne-am trezit cu sute de mii de "revolvere" cu dinţi, în libertate. A fost o realitate muşcătoare şi soluţia distrugerii acestor buni şi nevinovaţi prieteni ai omului a căzut greu pe sufletul decidenţilor. Pentru mine a fost o mare tragedie.

Horoscop Pe un perete, în dormitorul bunicului, erau bătute două cuie mari cu capete înflorate, făcute din aramă. Pe ele stătuse mulţi ani de zile arma bunicului, un Browning cu două ţevi. Copil fiind, m-am jucat cu presa de cartuşe, făceam castele din "bure", mici rondele din pâslă, iniţial îmbibate în parafină, şi mă minunam de punguţele cu sare grunjoasă, de ocnă, care se aflau alături. Pentru că asta punea bunicul în cartuş în loc de glonţ, sau alice – sare! Aşa se apăra proprietatea în România: cu puşca cu sare. Nu ştiu, nu cunosc niciun caz mortal produs de folosirea puştii cu sare. Ştiu doar anecdota. Se spune că un hoţ a fost împuşcat în… spate, de un proprietar. Hoţul a zis printre lacrimi : "Boierule, mai bine trăgeai cu un glonţ". Pentru că ustura, ustura al dracului de tare, Doamne iartă-mă, să furi dintr-o proprietate!

