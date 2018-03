Gușă îi răspunde lui Vântu după ce l-a numit ESCROC și PARAZIT: „Bomba abia acum vine!”

Cozmin Gușă reacționează după ce Sorin Ovidiu Vântu l-a numit, în timpul unui interviu televizat din închisoare escros și parazit, în contextul preluării postului Realitatea TV.





Potrivit lui Vântu, el ar fi semnat doar contracte de trustee cu cei menționați, ceea ce presupune că au acceptat să fie doar proprietari de fațadă, în timp ce Realitatea TV ar fi rămas în permanență a lui SOV.

„A avut și vremuri mai bune Sorin, ca să fiu drăguț. Timpul trece și nu ne iartă. S-a răcorit într-un fel prin acest interviu și nu o să am nicio șarjă împotriva lui. Îl cunosc foarte bine. Eu mi-am asumat prietenia cu el, deși nu era un lucru comod în vremurile alea să fii prieten cu Vântu, să te afișezi cu el. Am cam rupt prietenia cu el în 2008 când el l-a susținut pe Oprescu, o decizie mercantilă, când eu am candidat la Primăria Capitalei. Și, sigur, nevoia de a lupta împotriva lui Băsescu care era clară în 2009 ne-a unit din nou într-un fel, dar nu a mai fost chiar prietenie.

Eu din februarie 2010 nu i-am mai răspuns la telefon indiferent de pe ce telefoane mă suna, pentru că jocul lui din 2009 de la final împotriva lui Geoană și sprijinindu-l pe Băsescu nu i l-am mai putut ierta. Când a început el discuția despre Realitatea cu partenerul meu Maricel Păcuraru, nu mai vorbeam cu el de un an, a făcut eforturi, l-a rugat pe Maricel să răspund la telefon, să particip la negocieri, nu am mai comunicat nici la telefon nici direct din februarie 2010. La toate discuțiile legate de Realitatea, deși el mă invoca să fiu prezent la discuții, nu am fost prezent", a explicat Cozmin Gușă termenii relației cu Sorin Ovidiu Vântu.

Gușă a vorbit și despre prietenia dintre el și SOV. „Am recunoscut și la DNA acest lucru, dar este doar jumatătea de adevăr care îi convine lui Sorin să o prezinte. Repet, îl văd în ce stare este și îl înțeleg (...) Eu nu am negociat cu Vântu nimic pentru că eram certat cu el din februarie 2010. M-am deplasat în Cipru împreună cu fata lui și am semnat eu, doar eu, un contract pentru preluarea Realității și un trustee valabil până când Vîntu ar fi revenit din arest ca să îl poată semna. În ziua în care eram în Cipru, au descins la el procurorii și polițiștii, Maricel Păcuraru era în casă cu Vîntu, îi dăduse o parte din bani în avans. Procurorii au și uitat geanta cu bani acolo și au revenit să o ia, pentru că Vîntu a fost arestat din casă exact când se discuta contractul în Cipru împreună cu avocatul său, la sfârșitul lui 2010 sau începutul lui 2011. Toate lucrurile astea pe care Schwartzenberg și Vântu le prezintă ca senzaționale sunt în dosar și au fost prezentate în presă. Nu a existat așa ceva (ca SOV să rupă un trustee cu Schwartzenberg - n.r), acolo erau sume mari de bani prin care trustee-ul și tot ce făcuse cu Schwartzenberg dacă nu se dădeau banii nu mai erau valabile.

Vîntu când a ieșit din arest, peste 2 zile, acasă, a semnat contractul, iar trustee-ul trebuia să fie valabil până se semna a doua anexă când Vîntu recunoaștea suma de bani. Acesta a fost semnată cu Vîntu și Păcuraru în prezența unui avocat, iar trustee-ul din Cipru și-a pierdut la acel moment toată valabilitatea. Astea sunt documente semnate, elemente care nu pot fi contestate, sigur că la TV ne putem juca cu tot felul de lucruri.

