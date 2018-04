FENOMENE STRANII în garsoniera în care s-au găsit OASE UMANE! Mărturisirile CUTREMURĂTOARE ale proprietarului. Ce a pățit într-o noapte

Fenomene stranii și înfricoșătoare în casa în care s-au descoperit fragmente osoase. Polițiștii au deschis o anchetă, după ce un localnic din comuna Bîlteni a anunțat că a găsit în baie, sub cadă, oase umane.





Actualul proprietar, care a făcut descoperirea, în timp ce renova casa pe care o achiziționase, susține că fenomene stranii, care la momentul producerii lor nu le-a dat mare preț, s-au petrecut în casa respectivă.

Bărbatul susține că, într-o noapte când dormea, a simțit că cineva parcă l-ar strânge de gură, potrivit publicației Impact în Gorj.

În plus, proprietarul a ami aflat de la vecini că bătrâna care a locuit anterior în acel apartament se plângea că aude frecvent voci și plânsete de copii.

„Eu am cumpărat garsoniera de la o nepoată de-a bătrânei care, îmi spuneau vecinii, ieşea în faţa blocului şi se plângea că aude plânsete de copil din baia dânsei. Multă lume o credea nebună. Am rămas şi eu într-o seară şi mi s-a întâmplat şi mie ceva straniu şi de atunci nu am mai rămas. Simţeam că cineva mă strânge de gură şi m-am trezit cu muşcături pe limbă. Asta s-a întâmplat înainte să descopăr oasele”, a spus bărbatul.

