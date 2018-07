LOVITURĂ pentru Liviu Dragnea. A fost TRĂDAT de un lider PSD. „Este este un PENAL”

Liviu Dragnea a primit o nouă lovitură. Un alt lider a semnat că nu vrea penali la conducerea României.





De această dată, cel care a semnat petiția „Fără penali în funcții publice” este vicepreședintele PSD Dâmbovița, Fănuț Costea.

„Da, am semnat. Trebuia să nu semnez? Atunci când mergem la vot, este sinonim cu: aţi fost la vot? Da. Cum aţi votat? Cam aşa vreţi dumneavoastră să mă întrebaţi. Oricum îmi pare rău că am votat-o, pentru că în momentul în care am văzut ce s-a întâmplat şi de ce s-a legat tot evenimentul de la Găeşti, pentru că acolo s-a întâmplat, mi-a părut rău pentru că a fost legat de prezenţa preşedintelui PNL, Ludovic Orban. Mi-a părut rău pentru băieţii ăştia care fac un lucru foarte bun şi, după părerea mea, nu ar fi trebuit să se lege de acest eveniment”, a precizat vicepreşedintele PSD Dâmbovița Fănuţ Costea, care este şi liderul organizaţiei PSD Găeşti.

Costea a declarat că nu a vorbit despre semnarea petiţiei cu preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu, informează newstream.ro. „Nu văd de ce ar trebui să discut cu cineva hotărârile mele şi ce fac eu, indiferent că sunt elemente legate de politică”, a subliniat Fănuţ Costea.

Mai mult președintele PSD Găiești îl consideră „penal” pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea. „Atât timp cât are o condamnare definitivă şi irevocabilă şi este pe latura penală, nu ştiu cum aş putea să o numesc. Am spus şi îmi menţin declaraţia, în sensul în care cred că PSD are oameni foarte valoroşi, cred că putem să punem în orice moment, dacă prin Coaliţie se hotărăşte lucrul ăsta, prin votul în Parlament, putem să numim în orice moment un alt preşedinte al Camerei Deputaţilor. Eu cred că pentru partid, pentru noi toţi şi pentru partid în special, plecarea, înlocuirea, cum vreţi să îi spuneţi, cred că ar fi un lucru care ar ajuta foarte mult partidul. Dar este o părere personală”, a afirmat Fănuţ Costea.

Luni, vicepreşedintele PSD Dâmboviţa, Constantin Ana, primar al localităţii Pucioasa, a anunţat că a semnat iniţiativa ”Fără penali în funcţii publice”.

