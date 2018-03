Dreapta poate câștiga alegerile cu social media, nu la Televiziunea Unică Antena 3-RTV

De cel puțin 15 ani, la toate alegerile importante, televiziunile de știri cu audiențele cele mai mari, Antena 3 și apoi, RTV se comportă ca o Televiziune Unică. In ultimul timp, nu doar la alegeri, ci și la cele mai importante evenimente: au o abordare aproape copy-paste a subiectelor principale. Și nu mă refer aici doar la modul în care le relatează, la unghiul de abordare, ci mai ales la selecția acestora. Doar un exemplu recent: interviul lui Sebastian Ghiță a fost difuzat, simultan, dincolo de televiziunea publica, de alte 3 televiziuni: Antena 3, RTV și B1 Tv.





Televiziunile situate de cealaltă parte a baricadei, Realitatea Tv și Digi 24, l-au ignorat ba chiar, pe alocuri, l-au ironizat. Audiențele au fost următoarele: Antena 3 a avut un rating de 3.7, RTV-3.9, B1 TV-0.7, în timp ce, pe același interval, Realitatea TV a înregistrat un rating de 1.1 și Digi 24 de 0.4. Diferența de audiență este covârșitoare și se menține și într-o zi fără evenimente deosebite.

Un alt eveniment care arată diferența de abordare între televiziunea unică Antena 3- RTV și restul televiziunilor a fost celebra conferință de presă a Laurei Codruța Kovesi din februarie, după scandalul de la DNA Ploiești. Potrivit paginademedia.ro, în timp ce majoritatea posturilor de știri au pus burtiere cu citate din Kovesi, România Tv și Antena 3 puneau totul în contextul anchetelor DNA Ploiești: “Kovesi despre anchetele staliniste de la Ploiești”- Antena 3, respectiv “Kovesi vorbește despre cele mai grave falsuri la DNA”- România Tv. De altfel, scandalul Cosma-Ghiță- DNA Ploiești s-a desfășurat pe larg la Antena 3 și România Tv. În fine, aș putea continua cu exemple similare până mâine dimineață, dar cele două evenimente de mai sus sunt suficient de relevante pentru a înțelege fenomenul. Sunt două teorii de bază în comunicarea politică, importante în contextul nostru. 1. În primul rând, oamenii au tendința de a prefera canalele media care le confirmă punctul de vedere. Crezi că Kovesi a girat abuzurile de la DNA Ploiești? Atunci probabil urmărești Antena 3 și RTV. Crezi că L.C. Kovesi ar trebui să fie președinte și ai mers la protestele de stradă din acest an și din 2017? Probabil urmărești Digi 24, Realitatea Tv și esti activ pe rețelele de socializare. 2. Teoria agenda-setting: presa nu le spune oamenilor "cum" să gândeasca, ci "despre ce" să gândească. Cu alte cuvinte, mass-media stabilește temele de dezbatere și, în campanie electorală, chiar temele de campanie. De exemplu, PSD și mass-media prietenă preferă să vorbească despre statul paralel, pentru că alte teme precum economia, creșterea ROBOR, inflația, haosul “revoluției fiscale” sunt teme care trebuie acoperite cu orice preț. Iar cine stabilește tema și orientează opinia publică în direcția pe care o dorește, câștigă alegerile. Exemplu: alegerile prezidențiale din 2014. Degeaba a încercat PSD să impună ca temă de campanie informația că neamțul Iohannis nu e bun de președinte că nu e român și nu are copii, ba îi și vinde pe ai altora. Tema de campanie a fost modul în care Ponta a încercat să blocheze votul românilor din Diaspora. Impusă pe rețelele de socializare, ignorată de mass-media apropiată de PSD. Sigur, cât s-a putut. Am făcut această lungă expunere pentru o concluzie pe cât de simplă, pe atât de ignorată de mulți dintre oamenii politici de Dreapta: potențialii votanți ai PNL și USR nu se uită la Antena 3 sau RTV, ci sunt activi pe rețelele de socializare, eventual preferă Realitatea Tv și Digi. Sigur, pentru creșterea notorietății Televiziunea Unică Antena 3 – RTV este foarte utilă, dar acesta este un alt aspect. Cu alte cuvinte, exact ca Trump la alegerile prezidențiale, Dreapta trebuie să înțeleagă că rețelele de socializare sunt cheia succesului electoral în 2019 și 2020, nu Televiziunea Unică. Ea e în altă tabără și nu o să o schimbe.

