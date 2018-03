Dragnea dă cărțile pe față în scandalul DESECRETIZĂRII PROTOCOALELOR DNA-SRI. „Susţin apelul public, l-am făcut şi eu anul trecut!”

Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reacţie de ultim moment, după ce premierul Viorica Dăncilă, dar şi ministrul Justiţiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Preşedintele PSD spune că susţine fără rezerve demersul şi că este de părere că protocoalele cu pricina ar trebui făcute publice. Reamintim că luni Tudorel Toader, ministrul Justiției a cerut oficial procurorului General, Augustin Lazăr, desecretizarea acestor controversate și negate protocoale.





"Eu susţin fără rezerve şi apelul public, pentru că mai mult de atât doamna premier nu poate face. Susţin apelul public, l-am făcut şi eu anul trecut. Am înţeles că Ministrul Justiţiei va solicita desecretizarea acestor protocoale, în condiţiile în care au fost audieri la comisia SRI. Am aflat de la domnul Manda că şi comisia SRI va cere.(..) S-a vorbit că protocoalele au fost în urma unor decizii CSAT,ori am văuzut cu toţii că nu au aprobat astfel de protocoale şi nici nu s-a cerut. Interpretarea unor decizii CSAT nu ţine loc de lege. (...) Eu nu văd motive pentru care aceste protocoale să nu fie făcute publice", a declarat Liviu Dragnea la Parlament. DESECRETIZAREA PROTOCOALELOR DNA-SRI, un butoi cu pulbere. Toader, SOLICITARE OFICIALĂ către procurorul general! Informații de ultimă oră!

Întrebat dacă el consideră că aceste protocoale dintre DNA şi SRI ar mai produce efecte şi în prezent, liderul PSD a spus: "Din moment ce ele nu sunt desecretizate,nici nu a apărut informaţia care să ne spună că ele nu mai funcţionează."

