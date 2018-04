Dragnea RĂSPUNDE CRITICILOR lansate de Iohannis: „Nu a fost o plecare pe ascuns. Nu am spus niciodată că ambasada se mută”

Președintele Camerei Deputaților şi al PSD, Liviu Dragnea, a răspuns apăsat după declarațiile preşedintelui României, Klaus Iohannis, care a declarat joi după-amiaza că premierul Viorica Dăncilă și liderul social-democraţilor s-au dus în Israel pentru imaginea partidului. De asemenea, şeful statului a lansat o temă care a intrat deja în istoria politicii din România: „cine stie ce intelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evreii”.





„Eu nu am plecat pe ascuns. Domnul Iohannis are niște slugi în Parlament și putea să afle pentru că se știa de invitația publică. Nu a fost o deplasare pe ascuns. Am fost invitat și de președintele Israelului și de premier

Eu nu am spus niciodată că eu sau Guvernul am decis și că ambasada s-a și mutat. Mă așteptam de la președinte să se uite întâi pe memorandumul aprobat în Guvern, acolo se vorbește despre intenția de a se muta ambasada”, a mai spus Dragnea, adăugând că Iohannis nu s-a uitat pe memorandum și a ieșit cu declarații violente”, a spus Dragnea la Antena 3.

Totodată, Dragnea a vorbit și despre „înțelegerile secrete” făcute în Israel. „Nu există în Constituția României o prevedere care să spună că președintele României are tribut exclusiv pe politica externă. Avem un Guvern care are ministru de Externe, are atribuții să semneze acorduri și să reprezinte interesele României. N-am avut și nu o să am niciodată înțelegeri secrete cu nimeni. Fac ce pot, cât pot, pentru România”, a precizat liderul PSD.

În același timp, Dragnea i-a spus lui iohannis că nu scrie nicăieri în Constituţie că doar şeful statului se ocupă de politica externă a României.

„Mă aşteptam de la preşedintele republicii, aşa cum a spus astăzi, să se uite pe memorandum. Preşedintele nici nu a vrut să vadă memorandumul şi a ieşit cu declaraţie violentă. Nu există în Constituţie o prevedere care să spună că preşedintele se ocupă exclusiv de politica externă. Eu fac tot ceea ce pot şi voi mai face. Lucrurile s-au întâmplat şi se vor întâmpla în continuare. Înainte să iasă cu declaraţii contondente să se gândească de două ori.

În ultimii ani noi la politica externă am avut o singură orientare. Am aşteptat ordinele de afară. Nu vreau să se mai întâmple acest lucru. Recunosc că am o relaţie foarte bună cu premierul Israelului. E vreo infracţiune?", a mai spus Dragnea.

