Dragnea, AGENTUL RUŞILOR? SRI a fost invitat să dea RĂSPUNSUL ISTORIC. Lucrătură la nivel înalt şi primele reacţii

Un nou subiect incendiar a fost lansat în spaţiul public. Liderul PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este omul ruşilor? Tema a prins contur din momentul în care un nume celebru în România ar fi transmis în mediile externe că întâiul social-democrat al ţării s-ar fi apropiat de oligarhii Rusiei. Un semnal de alarmă serios pentru cancelariile europene, din moment ce informaţia a fost verificată inclusiv oficial, prin intermediul politologului Alina Mungiu-Pippidi.





În acest context, Mungiu-Pippidi i-a invitat pe mai-marii SRI şi pe cei ai Parchetului General să lămurească acest subiect fierbinte.

„Aud că Antena 3 a reluat și comentat pe larg un fragment al unui interviu dat de mine RFI pe care il puteți asculta în original aici.

Întrucît a stîrnit mare emoție și s-au cerut consecințe la informația potrivit căreia ”mi-a ajuns la ureche” faptul că dna Kovesi vorbește în medii externe despre apropierea lui Liviu Dragnea de oligarhi ruși, și că românii sunt iuți la făcut comisii parlamentare și dosare de trădare, iată textual și anticipat ce aș spune în fața unei asemenea comisii:

Nu am auzit-o personal pe LCK niciodată în străinătate. Dar cum am fost uneori consultată dacă să fie invitată în anumite împrejurări, ca expert anticorupție care lucrez sau am lucrat pentru ONU, COE, CE, etc am primit în ultima lună și cereri de referințe pe subiectul dacă este de notorietate publică în România că Liviu Dragnea ar fi apropiat de un oligarh rus, întrucît acest lucru ar fi ieșit la iveală în discuțiile de după o prezentare a dnei Kovesi.

La care am răspuns că în spațiul public se discută de apropierea lui Liviu Dragnea de ruși, dar că nu am văzut nici o dovadă plauzibilă în acest sens. Dacă procuratura sau SRI au dovezi, să le scoată, că nu vrem să avem un agent rus în fruntea Camerei Deputaților. Asta e tot ce e de spus. Dna Kovesi prezenta acolo activitatea DNA, deci nu aveau de ce vorbi despre apropierea lui Dragnea de oligarhi ruși decît dacă există un dosar în acest sens”, a scris Alina Mungiu-Pippidi pe romaniacurata.ro.

