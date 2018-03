DORIAN POPA, venituri dublate de impresarul maneliștilor

Popa este mai pe val ca niciodată, iar toate lucrurile îi merg din plin. Pe internet face lunar milioane de vizualizări cu vlogurile lui, iar de jumătate de an, concertele s-au înmulțit considerabil. Cu toate că are hituri pe radio și are apariții la posturile muzicale de specialitate, de cântările lui Dorian Popa se ocupă impresarul maneliștilor, Cătălin Rotaru.





Viața lui Dorian Popa nu mai are secrete, mai ales de când postează zilnic pe Youtube tot ce face. Astfel, vedeta a dezvă- luit omul care îi pune o agendă plină de concerte, mai ales în străinătate, este cel care se ocupă și de Jean de la Craiova. Niciun weekend liber în martie ,,N-aveți idee cât de fericit sunt de colaborarea cu Cătălin, cel care se ocupă și de Jean de la Craiova. În primele zile din martie mi-a pus concert după concert, majoritatea în străinătate. Cătălin e de aur, cu oamenii ca el să tot lucrezi. Nu mai vorbesc de modul de lucru. Trimite imediat biletele de avion, pe Whatsapp, nicio problemă la club, nicio problemă cu parcarea sau cu cazarea, totul e genial”, spune Dorian, impresionat de calitățile lui Rotaru. Succes pe linie Chiar dacă nu a câștigat Asia Express, Popa nu se plânge de bani. În ultimele luni, Dorian a investit bani într-o vilă din Domnești și o mașină de lux, semn că afacerile îi merg din plin. Jhon, așa cum îl alintă abonații lui, are o relație fără secrete și extrem de apropiată cu toți fanii lui, unul dintre ei, Corina, fiind aleasă și în stafful vedetei. Pe aeroport cu Adrian Minune La concertele din străinătate, Popa poate să împartă scena cu cei mai cunoscuți maneliști. Într-o dimineață, vedeta și-a luat micul dejun chiar cu Adrian Minune, pe aeroportul Henri Coandă. ,,Ooo, domnu’ Adrian, sunteți aici”, i-a spus vedeta lui Minune, surprins că a ajuns înaintea lui la avion. Pagina 1 din 1 popa Tag-uri: dorian



Comenteaza

Nota comentarii

Politica copyright Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului DORIAN POPA, venituri dublate de impresarul maneliștilor



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Divertisment Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

infoactual.ro

unica.ro

fanatik.ro

dcnews.ro

stiridiaspora.ro