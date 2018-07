DOLIU in lumea sportului românesc. Un MARE ANTRENOR a MURIT

Ioan Zanca, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria atletismului românesc, a murit la 69 de ani. Decesul a survenit din cauza unei probleme grave de sănătate.





Ioan Zanca s-a remarcat în sportul românesc prin capacităţile pe care le avea în descoperirea talentelor pure. El a fost antrenorul care le-a lansat în sportul internaţional pe Doina Melinte, Felicia Ţirlea, Maria Cioncan, Maria Rus-Sânmărtean, Nadia Sângeorzan şi mulţi alţii.

Ioan Zanca şi-a început cariera de sportiv la 11 ani, când a fost selecţionat de un profesor din oraşul natal, Bistriţa. A concurat în probele de garduri, semifond şi sprint. Într-un interviu acordat în 2011, Ioan Zanca a povestit cum a descoperit plăcerea pentru atletism, conform mediafax.ro.

”Eram copil. Familia mea locuia exact în zona actualei săli polivalente din Bistriţa şi, fiind lângă stadion şi parc, acestea erau locurile noastre de joacă. Prin clasa a V-a am fost selecţionat la atletism de către profesorul Bitner, care a plecat ulterior în Germania. Aşa mi-am început cariera de atlet, iar probele la care am obţinut performanţe erau cele de garduri. Am făcut probe de sprint, dar şi de semifond” , povestea la acea dată Ioan Zanca.

