DNA primește o NOUĂ LOVITURĂ DURĂ! Alte 10 ACHITĂRI, într-un DOSAR CU GREUTATE

Sențină nefavorabilă pentru pentru parchetul anticorupție condus în prezent de fosta consilieră a Laurei Codruța Kovesi, Anca Jurmă, în dosarul finanțării ilegale a echipei de fotbal Poli Timișoara.





Astfel, Tribunalul Timis a dispus achitarea fostului primar al Timisoarei, Gheorghe Ciuhandu, dar și a altor nouă inculpați din dosar. DNA l-a trimis în judecată Ciuhandu pentru abuz în serviciu.

Lumea Justiției notează că DNA va trebui să se mulțumească doar cu o singură condamnare, dar si aceea cu suspendare. Este vorba despre fostul secretar al Consiliului Local Timisoara, Ioan Cojocari, care a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Sentința nu este definitivă.

Gheorge Ciuhandu a fost acuzat de procurorii DNA că, alături de Ioan Cojocari, secretar al Consiliului Local Timișoara, ar fi încălcat legea care reglementează posibilitatea virării unor sume de bani de la bugetul Consiliului Local Timisoara în contul S.C. Politehnica Timisoara S.A.

In rechizitoriu s-a retinut ca cei doi, impreuna cu Dumitru Delia-Ileana, Haracicu Smaranda Maria si Mihalache Violeta-Teodora, ar fi semnat, in mod nelegal, un contract de asociere in baza caruia a fost alocata anual, pe o perioada de 3 ani, suma de 9.000.000 lei pentru sprijinirea echipei de fotbal Politehnica Stiinta Timisoara.

