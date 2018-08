DIETA care te scapă de UN KILOGRAM în FIECARE ZI. Mitul DĂRÂMAT de NUTRIȚIONIȘTI

Deşi au existat anumite persoane care susţineau că pepenele galben îngrașă, de fapt acest fruct are proprietăţi diuretice şi laxative care te ajută să scapi de kilogramele în plus. În plus, pepenele galben ajută la regenerarea ţesuturilor.





