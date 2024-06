Actualitate Opening Gala Concert EUROPAfest 31. Jazz at the Pallace







Opening Gala Concert EUROPAfest 31. Jazz at the Pallace. București, 5 iulie, Sala Auditorium, Palatul Regal.

Jazz at the Palace

Pe 5 iulie jmEvents te invită să te bucuri de vară și de oamenii dragi la Opening Gala Concert EUROPAfest 31 - Jazz at the Palace. Artiști din Italia, Israel, Japonia, Marea Britanie și România vor oferi un mix de standarde de jazz, compoziții proprii, dar și creații în premieră sub formă de jam session.

Festivalul continuă cu concerte tematice în care evoluează artiști din 20 de țări:

6 iulie - Summertime Jazz

7 iulie - Italian Jazz Night

9 iulie - Nothing but Jazz

10 iulie - It’s Jazz Time

11 iulie - Jazz a Perfect Day

12 iulie - Best of Jazz

13 iulie - Gala EUROPAfest

14 iulie - Acustic EUROPAfest

Concertele sunt secondate de master-classes, workshop-uri și jam sessions.

Luigi Gageos: „Îți trebuie educație sau o anumită stare să asculți jazz”

Luigi Gageos, directorul festivalului ne-a declarat: „Ediția 31 a EUROPAfest e dedicată cu precădere jazz-ului. Știu că sunt destule persoane care cred că nu e genul lor de muzică, că îți trebuie educație sau o anumită stare să asculți jazz, dar, așa cum am spus în numeroase rânduri, vino o singură dată și mai vorbim după. În toți acești ani am atâtea exemple de oameni de diferite vârste care au fost efectiv surprinși să descopere că de fapt le place jazz-ul, că atmosfera din sala de concerte e captivantă, că ei au mai ascultat unele piese, dar că nu știau neapărat că sunt jazz. Dacă ești din București, profită că există acest festival internațional la tine în oraș și vino să te bucuri live de note de saxofon, chitară, contrabas, tobe, voce sau pian alături de muzicieni din 20 de țări.”

Unde se găsesc bilete

Bilete și abonamente se pot achiziționa de pe iabilet.ro și în rețeaua magazinelor Flanco.

Din anul 2005 EUROPAfest se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta si al Altetei Sale Regale Principele Radu, iar din 2015 este festival EFFE – Europe’s Finest Festivals. EUROPAfest este proiect cultural co-finanțat de Ministerul Culturii.

Informații suplimentare: www.europafest.ro

jmEvents | 0740.75.95.66 | office@jmevents.ro | www.jmevents.ro

Bilete: https://www.iabilet.ro/bilete-EUROPAfest31/