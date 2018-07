DEZVĂLUIRILE unei VEDETE TV au făcut înconjurul internetului. SECRETE de DORMITOR: „Îmi duc bărbatul la un hotel şmecher, închiriez o noapte şi…”

Prezentatoarea TV Gabriela Cristea și-a surprins din nou fanii. O glumă neașteptată i-a luat prin surprindere pe cei care o urmăresc pe vedetă. Momentul este, în orice caz, deosebit de savuros.





Gabriela Cristea a vorbit despre relația sa cu Tavi Clonda, bărbatul alături de care și-a refăcut viața și căruia i-a dăruit o fetiță.

„Îmi duc bărbatul la un hotel şmecher, închiriez o noapte şi apoi când ajungem îi zic: Dragul meu, vreau să-mi cumperi hotelul! Să vedem atunci pe unde mai scoate cămaşa”, a spus Cristea.

Ultimul vis pe care l-a avut Gabriela Cristea a fost să devină mamă, iar Clonda i l-a îndeplinit, chiar dacă a fost nevoie de multe sacrificii.

„Recunosc că mi-ar fi plăcut să am copii mai de tânără, dar știi cum e… Dumnezeu se tăvălește pe jos de râs la dorințele pe care le avem. Mi se pare că ne-a trimis-o pe Victoria când trebuia. Atunci când am depus armele s-a întâmplat. Ai venit tu (n.r. Mădălin Ionescu) cu Cristina, stăteam în Otopeni. Și i-am spus: ”Ia bea din paharul ăsta!”. Ea era însărcinată. A luat paharul și a băut și am zis:”Dă-mi paharul să beau!”. Și am rămas însărcinată. Mi-am dorit-o atâta de mult pe Victoria și sunt mai mult decât mulțumită și nu pot să-l rog pe Dumnezeu să-mi mai trimită un copil, dar dacă vrea să-mi trimită îl primim cu brațele deschise”, a spus Cirstea, conform Cancan.

Pagina 1 din 1