Un deputat îşi arată „PROFUNDA SCÂRBĂ” faţă de Comisia specială în privinţa răspunderii MAGISTRAŢILOR

Nemulţumirea deputatului Liviu Pleşoianu vine din partea Comisiei speciale pentru legile justiţiei, condusă de Florin Iordache, care a votat miercuri, 29 noiembrie, noua formă a articolului 96 din legea 303/3004, articol care stabileşte răspunderea magistraţilor.





În acest sens, deputatul PSD a făcut un comentariu foarte dur pe contul personal de socializare pe care vi-l redăm integral:

"Pot" sau "am dreptul" să-mi declar profunda #SCÂRBĂ față de cum a procedat ieri Comisia Specială în privința răspunderii magistraților? Cei care au votat pentru a schimba textul lui Tudorel Toader, din "statul are obligația" în "statul are dreptul", tocmai au aruncat chiar ei cu hârtie igienică în cei aproape 90% dintre români care vor răspunderea magistraților. Dacă nu se revine la forma inițială, eu NU votez în plen așa ceva!

...Iar cine nu e capabil să nu se-ndoaie - să lase locul liber pentru alții! #penibil #revoltător #intolerabil" a comentat deputatul pe contul de Facebook.

