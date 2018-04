Delia, show extraordinar la Berăria H

Ieri seară, pe 4 aprilie, Delia împreună cu Live Band-ul ei a interpretat unele din cele mai cunoscute HIT-uri ale ultimilor ani, la Berăria H.





”Pe aripi de vânt”, ”Da, mamă”, ”Cine m-a făcut om mare” sunt doar câteva dintre piesele pe care cunoscuta artistă le-a cântat pe scena Orașului cu Chef de Viață. Delia le-a amintit fanilor și de perioada în care cânta în trupa N&D, cu o piesă despre care a spus că e old but gold: ”Vino la mine”.

Delia este una dintre cele mai cunoscute soliste de muzică uşoară din România şi totodată una dintre cele mai importante apariţii feminine din showbiz-ul autohton la momentul actual. Talentul muzical moştenit de la mama sa, alături de studiile de flaut şi pian nu au fost în zadar, de-a lungul timpului reuşind să îşi construiască o carieră remarcabilă în industria muzicală din România.

