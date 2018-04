Alianța URIAȘĂ pentru DEMITEREA lui Dăncilă. Anunțul făcut de Traian Băsescu

Traian Băsescu a anunțat, luni seara, la România TV, că partidul său, PMP, urmează să susțină o moțiune de cenzură împotriva premierului Viorica Dăncilă.





Anunțul lui Băsescu vine după ce Victor Ponta a fost primul care a spus că el și colegii săi din Pro România vor vota o moțiune de cenzură.

Pe lângă partidele celor doi lideri politici, PNL și USR au precizat că vor demiterea lui Dăncilă, iar liberalii pregătesc o moțiune de cenzură pe care o vor introduce în iunie.

”PMP merge pe orice moțiune. Dăncilă e o marionetă în spatele căruia se află Liviu Dragnea. Ea nu este premier, e o marionetă. Oricine depune o moțiune are sprijinul nostru. Eu am spus de atunci că președintele Iohannis s-a pus singur într-un non-combat sau nu știe în ce s-a băgat. Liberalii au sărit ca niște caraghioși, ei trebuiau să se asigure că au voturi. Noi vom vota, dar ei au voturi sau vor avea un eșec? Eu anticipez un eșec. Știu că există o discuție între Ponta și liberali, el are 8 parlamentari, dar nu e suficient.

Iohannis plătește prețul non-combatului de la numirea lui Dăncilă. Trebuia să condiționeze numirea ei de punerea unui director la SIE. Trebuia să facă ce am făcut eu cu Ponta, trebuia un act de coabitare.”, a spus Traian Băsescu.

Nu este singura problemă cu care se confruntă premierul Viorica Dăncilă. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că retrage încrederea premierului Viorica Dăncilă, susţinând că aceasta nu face faţă poziţiei de prim-ministru. "Sunt trei luni (n.r. - de la învestirea Guvernului Dăncilă) după care pot să trag o concluzie. Doamna Dăncilă nu face faţă poziţiei de prim-ministru al României şi transformă astfel Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru al României", a spus Iohannis.

