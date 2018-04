Cum a ajuns grupul Racova la BABYLON

Noul management al Racova Grup promovează transparența şi ca urmare face toate clarificările în legătură cu preluarea companiilor din Racova Grup de către DELTA COMMODITY AND FINANCIAL SERVICES S.A. și apoi de către BABYLON OVERSEAS, se arată într-un comunicat de presă.





“Inițial, din Grupul Racova au făcut parte următoarele societăți: S.C. AGROCOMPLEX S.A. Bârlad, S.C. COMCEREAL S.A. Vaslui, S.C. R-AGRO S.A. Falciu, S.C. RACOVA S.A. Vaslui, S.C. MOPAN S.A. Vaslui și S.C. ULEROM S.A. Vaslui. Din cauza managementului defectuos, aceste companii au început să aibă grave dificultăți financiare. Fostul proprietar al Grupului de firme RACOVA, Adrian Porumboiu, a întreprins demersuri care au dus la încheierea unei tranzacții de restructurare și preluare a unor societăți și activități din Grupul Racova de către DELTA COMMODITY AND FINANCIAL SERVICES S.A., reprezentată de Vaja Jhashi.

Contractul de vânzare – cumparare a pachetului majoritar de acțiuni a Grupului Racova, și anume 82,20% din acțiunile RACOVA S.A., 93,03% din acțiunile MOPAN S.A. și 59,8306% din actiunile AGROCOMPLEX S.A. a fost încheiat în decembrie 2014. Pachetul de acțiuni al fiecărei societăți, RACOVA S.A., MOPAN S.A. si AGROCOMPLEX S.A., a fost achiziționat de către DELTA COMMODITY AND FINANCIAL SERVICES S.A. la prețul de 100 lei. Acest preț a fost agreat în conditiile în care societățile aveau datorii foarte mari.

Pe data de 8 august 2015 s-a încheiat un Memorandum de Înțelegere între fostul acționar majoritar al Grupului Racova, Adrian Porumboiu, și DELTA COMMODITY AND FINANCIAL SERVICES S.A. în scopul clarificării și completării clauzelor din Contractul de Vânzare – Cumpărare de Acțiuni din decembrie 2014. Prin acest memorandum, s-a agreat transferul unor activități, împreună cu activele legate de acestea, ca transfer de business. Prin structura acțiunilor deținute de cele trei societăți (Racova, Mopan si Agrocomplex) la alte societăți din Grupul Racova, s-au preluat de către DELTA COMMODITY & FINANCIAL SERVICES S.A. și societățile subsidiare COMCEREAL S.A., ULEROM S.A., ILVAS S.A., COMPREST S.A. și COMGUARD S.A.. Transferul efectiv al acțiunilor a fost deci făcut în august 2015, după încheierea Actelor Adiționale la Contractul de vânzare - cumparare din 2014. Începând cu data de 8 august 2015, s-a modificat efectiv structura acționariatului, pachetul majoritar de acțiuni ale Racova Grup fiind preluat de către DELTA COMMODITY & FINANCIAL SERVICES SA. Conform memorandumului, ILVAS S.A. a fost eliminată din Racova Grup, fiind deținută în continuare de Adrian Porumboiu.

La data de 15 iunie 2016, BABYLON OVERSEAS (FZE) a achiziționat pachetul de acțiuni al grupului de firme de la DELTA COMMODITY & FINANCIAL SERVICES S.A. Acționarul majoritar, care a preluat pachetul majoritar, conform organigramei, este BABYLON OVERSEAS (FZE), cu sediul social în Emiratele Arabe Unite, P.O. BOX513980, societate înființată în baza Licenței nr. 16446. La data preluării grupului de firme Racova de către BABYLON OVERSEAS, acestea înregistrau datorii în sumă de 912.584.897 lei, aproximativ 200 milioane de euro”.

În comunicat se mai arată că “în cadrul unei conferințe de presă, susținute pe data de 19 aprilie 2018, managerul Racova Grup Valeriu Cojocaru a explicat că, de la preluarea conducerii, în urmă cu doi ani și jumătate, a făcut toate eforturile pentru redresarea companiilor și aducerea lor în zona de profitabilitate. Față de anul 2015, indicatorii economico-financiari ai Racova Grup arată că afacerea este pe calea cea bună, situația critică în care se aflau companiile, în momentul vânzării lor, fiind depășită”.

