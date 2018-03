Culturist de SUCCES, atacat cu BESTIALITATE de o gașcă de GOLANI. L-au DESFIGURAT din INVIDIE. FOTO în articol

Sergiu Ceclan, un elev de 18 ani din Turda și un culturist talentat ce își dorește să facă performanță în acest sport a trecut, recent, prin trauma vieții sale. Tânărul a fost atacat de o gașcă de golani, care l-au bătut doar din invidie.





Sergiu, un tânăr din Turda este un culturist talentat care speră că într-o zi, numele său va avea greutate în acest sport. Recent, băiatul a fost victima violențelor unor golani, tocmai din cauza faptului că acesta își dorește să facă performanță în culturism.

„Din 2015 practic acest sport – şi de atunci am tot evoluat, fapt care a dus la clasarea mea, anul trecut, pe locul 11, din 25 de participanţi, la concursul naţional “Grand Prix Pro Nutrition”, 2017. Şi, de menţionat că am participat la categoria 70 de kilograme, toţi ceilalţi din concurs fiind seniori” a declarat Sergiu Ceclan, pentru Gazeta de Cluj.

Sursă foto: gazetadecluj.ro.

„E un sport extrem de dificil, care necesită o ambiţie extraordinară – din punctul de vedere al stilului de viaţă, al antrenamentului şi al nutriţiei – astfel că puteam până acum să renunţ de patru-cinci ori, aşa cum au făcut-o de altfel şi majoritatea celor cu care am început să mă antrenez, la nivel performant. Plus că acest sport e dificil din punct de vedere material fiindcă – existând la noi o federaţie coruptă – statul nu face nimic în acest domeniu, iar particularii investesc în tine doar când ajungi sus de tot. De aceea, am ajuns să mă antrenez singur, ghidat, desigur de dl. Dorin Crişan, care mă găzduieşte în sala domniei sale. Astfel, speranţa mi-a rămas în mine însumi, în ambiţia şi voinţa de a-mi depăşi condiţia şi a nu cădea pradă viciilor, asemeni atâtor tineri din Turda. De altfel, cred că şi genetica are ceva de spus în acest sens, iar eu cred că sunt predispus şi de la natură pentru culturism, altminteri nu făceam asemenea progrese, să-mi cresc masa musculară într-un timp atât de scurt. Ei, vedeţi, de aici a venit şi invidia unor băieţi din găştile din zona magazinului “Materna” din Turda, care mi-a adus necazul din seara zilei de 4 martie”, a mai spus băiatul, potrivit sursei citate.

Într-un anturaj toxic, Sergiu a căzut la mijloc, fiind victima unor bătăuși „specializați”. „Mi-au ars nişte pumni şi mi-au despicat buza de sus cu un obiect contondent. Astfel că am ajuns la Spitalul Municipal apoi la I.M.L Cluj”, a încheiat băiatul.

