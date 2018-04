SECRETELE PROTOCOLULUI SRI-ANI. Comisia parlamentară, în CONTROL la Direcția de analiză a SRI

Președintele Comisiei de control SRI, Claudiu Manda, a declarat, la Palatul Parlamentului, că membrii comisiei vor merge marți în control la Direcția de analiză a Serviciului Român de Informații, după ce, parlamentarii au aflat într-o ședință trecută la Direcția Juridică a SRI că notele care plecau de la Serviciu către ANI nu treceau și la Direcția Juridică, așa cum se întâmpla cu celelalte informări.





„Astăzi vom merge la Direcția de Analiză ( a SRI n.r.). Atunci când am fost în control la Direcția Juridică, am discutat să vedem care este parcursul și să vedem cum ajungeau informările de la SRI către ANI. Surpriza noastră a fost că ne-au spus că la Direcția Juridică nu a trecut niciun fel de informare care să ajungă la ANI. Aceste lucruri erau la Direcția de Analiză. Am solicitat să mergem să vedem cum stau lucrurile acolo.”, a declarat Manda.

Notele transmise de către SRI către beneficiarii legali, erau în felul următor: „La fel, am spus că în notele care veneau se spunea foarte clar: dl. Popescu a încălcat articolul din lege, alineatul cutare, având în vedere următoarele aspecte. Adică erau și considerente juridice care spuneau absolut tot. O să vedem la direcția aceasta care au fost normele interne care au stabilit, cum au cules datele, cum le-au integrat”, a explicat președintele comisiei SRI.

Ce au aflat parlamentarii în „vizita de control" la SRI: „Procurorii raportau cum au valorificat informația"

