Colaborarea UDMR-PSD, amenințată de Legile justiției. ANUNȚUL formațiunii lui Kelemen Hunor

Calendarul propus de PSD pentru modificarea legilor justiţiei este nerealist, a susținut deputatul UDMR Marton Arpad, vicepreşedinte al comisiei parlamentare speciale condusă de fostul ministru de resort, Florin Iordache. Mai mult, maghiarul spune că, în cazul în care apare o problemă cu legile justiţiei, trebuie sesizată Comisia de la Veneţia şi dacă aceștia emit un punct de vedere, „ar fi bine să fie luat în considerare”.





Marton Arpad crede că legile justiţiei nu vor putea fi adoptate până la mijlocul lunii viitoare, aşa cum ar vrea PSD

„(Calendarul n.r.) mi se pare, cel puţin văzând ritmul în care avansează dezbaterile, nerealist. Am reuşit să dezbatem mai puţin de jumătate din legea actuală în vigoare, deci modificări la mai puţin de jumătate din legea actuală şi am lucrat două zile la foc continuu, mai lucrăm şi azi, înseamnă că am lucrat în jur de 20 de ore şi am parcurs din prima lege mai puţin de jumătate. Asta înseamnă că dacă lucrăm tot aşa, atunci nici săptămâna viitoare, mai ales că săptămâna viitoare, joi şi vineri, avem zile libere oficiale, nu vom reuşi să terminăm săptămâna asta şi săptămâna viitoare, dacă mergem în acelaşi ritm nici măcar prima lege (...). S-ar putea ca până la jumătatea lunii viitoare să nu terminăm nici în Camera Deputaţilor toate cele trei legi”, a declarat Marton Arpad la RFI.

Deputatul UDMR are și o propunere cu privire la calendarul dezbaterilor pe modificările Legilor Justiției.

„Un termen realist, din punctul meu de vedere, este ca aceste trei legi să fie dezbătute în această sesiune în Camera Deputaţilor şi eventual o activitate în ianuarie, sesiune extraordinară în Senat la sfârşitul lunii ianuarie, aşa văd eu. Dar e posibil ca după un moment, lucrurile să meargă mai rapid”, spune Marton Arpad.

Întrebat dacă este necesar avizul Comisiei de la Veneția, deputatul UDMR a răspuns: „Poate să vină, poate să nu vină, nicăieri nu scrie că e nevoie. În mod evident, dacă este o problemă, trebuie să fie sesizată Comisia de la Veneţia şi acea comisie îşi programează activitatea aşa cum doreşte, dacă apare un punct de vedere, atunci ar fi bine să fie luat în considerare. Deocamdată, eu, personal n-am văzut nici un articol care ar fi în contradicţie cu prevederile din Constituţie, cu uzanţa internaţională, din statele democratice.”

Loading...