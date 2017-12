Cîțu SARE la BEREGATA lui Tudose: „Vrea să bage PUMNUL în gură pieței libere cu ajutorul BNR!”

Senatorul PNL Florin Cîţu îl acuză pe premierul Mihai Tudose că vrea să "bage pumnul în gură" pieţei libere cu ajutorul Băncii Naţionale a României (BNR).





"Tudose vrea să bage pumnul în gura pieţei libere cu ajutorul BNR. S-a supărat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitură după lovitură economiei României. Mister Tudose însuşi a dat fără milă. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de muncă parţiale, a introdus TVA defalcat, a furat banii din pilonul II de pensii pentru a acoperi gaura de la pilonul I şi multe altele. Dar cel mai ticălos a lovit prin discursul său public. Tot ce era legat de sectorul privat era vinovat pentru orice problemă apărută în economie. Nu înţelege de ce fac profit companiile private. Iar dacă fac, lui, un om care a lucrat toată viaţa la stat, i se pare că fac prea mult. Nu e singurul din PSD care ar interzice profitul", a scris liberalul, sâmbătă, pe Facebook, potrivit Agerpres. El susţine că în acest "mediu ostil" piaţa a reacţionat prin creşterea dobânzilor şi creşterea preţurilor. În acest context, liberalul îi transmite premierului că nu este nevoie să facă "presiuni asupra băncii centrale să intervină", argumentând că "orice intervenţie oricum nu poate decât să amâne inevitabilul". "Pentru cultura ta generală, BNR răspunde în faţa Parlamentului, pentru că aşa cum spui este Banca Naţională a României, şi nu în faţa Guvernului. Faptul că nu înţelegi cum funcţionează acest sistem este încă un semnal pentru investitori şi duce la creşterea dobânzilor", a mai scris Cîţu. El îi cere premierului să schimbe "politica economică intervenţionistă a PSD". "Dereglementează, elimină din subvenţii, corelează salariile cu productivitatea, simplifică Codul fiscal, privatizează ce mai este de privatizat şi abrogă ordonanţa care permite numiri politice în conducerea companiilor de stat. Dar nu încerca să reglementezi preţurile. Este o prostie şi o ticăloşie pentru care o să plătim toţi", conchide senatorul liberal. Premierul Mihai Tudose spune că se va întâlni cu conducerea Băncii Naţionale a României (BNR) în luna ianuarie, deoarece aşteaptă să vadă cum va încheia sistemul bancar acest an fiscal. Întrebat într-un interviu difuzat sâmbătă, la Antena 3, dacă va avea o întrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şeful Guvernului a răspuns: "Da, am primit o scrisoare de la domnia sa, o să-i dau curs după ce se termină acest an. Să vedem cum închide sistemul bancar acest an fiscal, care a fost rolul Băncii Naţionale a României, fiindcă, repet, este Banca Naţională a României, nu a cuiva. Şi pe baza acestor analize, tot în ianuarie, o să avem şi o întâlnire şi o să vă fac şi public imediat concluziile, fiindcă eu (...) m-am cam săturat ca nişte oameni de pe acolo să tot arunce în aer tot felul de lucruri publice şi când îl întrebi - (spune că - n.r.) a vorbit în nume personal. Păi, du-te, frate, acasă, dacă tot eşti persoană fizică!". Totodată, şeful Executivului a spus că BNR "poate să intervină", atunci când este necesar, pe piaţă. "Eu vreau să-şi facă treaba ca Bancă Naţională a României, a României, repet. Nu este banca naţională a băncilor din România", a mai afirmat Tudose.