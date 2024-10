Monden Ilinca Vandici și Lora și-au declarat război. De la ce s-au luat vedetele







Ilinca Vandici a comentat nunțile unor vedete și printre acestea a fost menționat evenimentul Lorei care nu a rămas indiferentă față cele spuse de prezentatoarea TV. Mai exact, Ilinca Vandici a comparat cele două nunți, lăudând-o pe Theo Rose.

Ilinca Vandici a comparat nunta Lorei cu cea a lui Theo Rose

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit luna aceasta, evenimentul fiind unul fastuos, cu mulți invitați printre care și mulți jurnaliști. În schimb, Theo Rose și Anghel Damian au avut nunta cam în aceeași perioadă, dar în mare secret.

Iar prezentatoarea de la Kanal D a avut cuvinte de laudă pentru nunta Lui Theo și a criticat-o pe cea a Lorei. Și cum orice mireasă din lumea asta trăiește cele mai frumoase momente la nunta sa, cu bune, cu rele, Ilinca s-a trezit vorbind când ar fi trebuit să tacă.

Ilinca Vandici: „Casă de piatră! Da, cu familia restrânsă și e suficient! Am vorbit despre Monica Bîrlădeanu și despre Lora, cât a durat să organizeze așa ceva, păi are timp Theo de așa ceva? Ok, îți iei un wedding planner, nu zic nu, dar mie îmi place mult de tot și asta e modalitatea în care ar trebui să se întâmple”.

Ilinca Vandici a comparat nunta Lorei cu cea a lui Theo Rose. Sursa foto: Facebook

Lorei nu i-au picat bine criticile prezentatoarei TV

Lora s-a arătat deranjată de comentariile făcute de Ilinca Vandici dându-i o replică pe măsură: „Adică? Cum adică Ilinca Vandici? Eu consider că meritam, după atâta timp de relație și pentru noi și pentru prietenii noștri, o petrecere ca cea de la nunta noastră”.

Și continuă: „Fiecare mireasă alege cum să își facă nunta. Pentru faptul că am avut o nuntă mai mare, brusc asta înseamnă altceva din ce observ. Brusc, doar dacă e mică nunta are sens, și dacă nu e mică e pentru că nu ai atât de multă treabă pentru că dacă aveai treabă îți făceai nunta mică”.

Ilinca Vandici a comparat nunta Lorei cu cea a lui Theo Rose. Sursa foto: Facebook

Ilinca Vandici, pusă la punct de Lora

Lora i-a spus Ilincăi de ce a ales să facă o nunță mare: „Să stau și să explic acum cine sunt și ce fac și cât de ocupată sunt… mi se pare penibil. Și probabil oricum sunt cam penibilă că nu plătesc PR în 2024 să dea la ziar cât de tare sunt eu și ce nunta anului am avut și cât sens are orice am făcut eu la nuntă”.

De asemenea, Lora a mai scris pe social media că „am considerat normal să anunț câțiva oameni din presă după ani de întrebat «Lora când te măriți?», că pot veni 2 ore. Și mai consider că așa cum vrea mireasa așa e nunta și ce se vrea, se poate”.