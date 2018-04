Scenă ȘOCANTĂ petrecută într-un CIMITIR. Un băiețel de 8 ani a ajuns de URGENȚĂ la SPITAL

Eveniment șocant petrecut într-un cimitir din Cluj. Un băieţel de doar opt ani a fost strivit de o cruce de piatră, acesta fiind la mormântul frăţiorului său.





Băieţelul de opt ani se afla cu mama sa la mormântul frăţiorului său, fix în clipa în care o cruce din piatră a căzut peste corpul său firav. Extrem de alarmată şi agitată, mama micuţului s-a dus cu băiatul la urgenţe, conform stiridecluj.ro.

"Ieri am fost cu băieţelul meu de 8 ani în cimitir să ducem o florare fraţiorului lui, care ar fi avut 10 ani. Când să ieşim dintre morminte, o cruce de piatră a căzut peste el şi l-a strivit.

Abia am ridicat piatra, cu mama, ca să poată ieşi de sub ea. Am fugit cu el la UPU şi suntem internaţi sub supraveghere. Cineva trebuie să răspundă pentru ca băiatul meu era să moară acolo!", a spus mama băiatului.

În prezent, băiatul s-a ales cu o fractură la bazin, însă era pe punctul să îşi piardă viaţa sub greutatea crucii.

