Caz şocant la o grădiniţă din China. Copii de creşă „educați” cu acul seringii

Poliția chineză a început o investigație privind un presupus abuz asupra mai multor copii la o grădiniță din Beijing, după ce părinții acestora au descoperit urme de ac pe mâinile copiilor. Este un nou scandal, la doar câteva zile după apariția unei astfel de situații la o altă grădiniță.





Conform părinților îngrijorați și furioși, copiii le-au spus că ar fi primit niște pastile în timp ce se aflau la grădinița RYB Education New World, condusă de o companie care a fost listată la bursa din New York în luna septembrie. Guvernul regiunii Chaoyang a declarat că poliția a început o investigație după ce părinții au depus reclamații cu privire la un posibil abuz, miercuri. Autoritățile au refuzat să dea mai multe detalii cu privire la investigație. Reprezentanții RYB și-au cerut scuze părinților și au declarat că sunt pe deplin de acord să coopereze cu organele de poliție. "În prezent, colaborăm cu poliția pentru a le furniza materialele și echipamentele de supraveghere relevante. Profesorii în cauză au fost suspendați", au declarat aceiași reprezentanți într-o postare pe site-ul Weibo, echivalentul Twitter din China. Părinții furioși s-au adunat în fața școlii joi, potrivit reportajului rețelei de televiziune de stat, CCTV. În același reportaj, se puteau vedea copii cu urme evidente de ac. Revista Caixin a spus că opt dintre copii prezintă astfel de semne și că incidentele ar fi avut loc în două clase, fiind implicați copii cu vârste cuprinse între doi și șase ani. "L-am intrebat pe copilul meu, după ce am auzit ce au spus alți părinți, și acesta mi-a spus că fiecare dintre ei a luat două pastile albe după masa de prânz și că au adormit după ce le-au înghițit", a declarat unul dintre părinți pentru CCTV. Compania RYB Education conduce direct 80 de grădinițe și are o franciză pentru încă 175 de unități școlare în 130 de orașe din China, în care se află de la nou-născuți până la copii în vârstă de șase ani, potrivit datelor de la bursa Nasdaq. RYB și-a mai cerut scuze în luna aprilie, când l-a concediat pe directorul unei grădinițe din Beijing, după ce acesta a recunoscut că educatorii au comis "mari greșeli". Poliția a reținut deja trei angajați ai grădiniței pentru presupusul abuz. Cazul RYB a declanșat un nou val de indignare pe site-urile de socializare din China.

