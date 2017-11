Case din București sau despre aerul interbelic al orașului

O expoziție care spune povestea unui oraș pierdut sau a unui oraș ce poate fi salvat, vă așteaptă la Galeria Romană





Unele se înfățișează privirii triste, coșcovite, cu geamurile sparte, cu trupul mâncat de bătrânețe, dar păstrând, încă, o oarecare cochetărie, o amintire a măreției de altădată. Ca un fel de mărturie a vremurilor când erau pline de viață, de râsete, de visuri. Altele, mai norocoase, au fost preluate de oameni și li s-a dat șansa de a duce mai departe povestea lor, mai frumoase și mai vii, parcă, decât altădată.

Ideea

Artistul Paul Timofei ne-a povestit drumul de la o fotografie la această serie dedicată caselor însingurate din București.

„Tema a început în perioada în care făceam masterul la Facultatea de Arte, la clasa profesorului Ștefan Câlția, și, foarte important, asistentul lui Bogdan Vlăduță. Lucram altceva pe atunci, îmi propusesem să fac niște mese, mese goale, mă interesa forța lor, și, dintr-odată, au apărut niște fotografii făcute în cursul prilmbărilor mele prin București. Îmi aduc aminte că aveam o fotografie pe lângă paleta de lucru și a văzut-o profesorul Câlția, căruia i-a plăcut foarte mult cerul roz, lui îi plăceau foarte mult rozurile”, își amintește pictorul.

Sugestia

Profesorul i-a sugerat să picteze imaginile. Ceea ce a și făcut. „Căutam o formulă… să nu fie un tip de peisaj clasic. Printre primele case pictate este aceea pe rotund, din expoziție, care nu mai este în colecția mea, este în colecția Bogdan Vlăduță, și, plecând de la aceea, am început să elimin din ce în ce mai mult din ambianța lor. Mi s-a părut mie că este formula cea mai protrivită pentru a arăta că sunt singure, însingurate, că s-a uitat de ele, că se trece pe lângă ele. În unele picturi am încercat să mă apropii cât mai mult de felul în care arată ele în realitate, înconjurate de vegetație, așa cum este pictura de lângă cea pe rotund. Casa există, este casa la care țin cel mai mult, este făcută la cinci ani după prima, și degradarea se poate vedea. În fiecare an moare, moare, moare, dar pe mine mă surprinde, la cât s-a dărâmat, că ea, totuși, rămâne. Altele au pierit. Așa cum este cea de la intrare, din expoziție, care era pe strada Frumoasă. Am fotografiat-o, am pictat-o, apoi a dispărut. Acum este o casă care trăiește prin pictura mea”.

Acestea toate le povestește în timp ce ne plimbăm prin expoziție, la ceas de seară... „Apoi am început să mă joc cu niște case ca într-o natură statică. Din punct de vedere al relației, cea mai bună e aceasta, cu casa și biserica, o pictură făcută dintr-o bucată”.

O lume pe cale de dispariție

„Case din București” este expoziția de la Galeria Romană care și-a propus nu să facă o istorie a acestor martori ai orașului, ci să atragă atenția că ei mai există, că putem regăsi sau ne mai putem bucura de aerul unei lumi fascinante, chiar dacă pe cale de dispariție.

Loading...