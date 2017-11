CASCO, la un preț de trei ori mai mic

Au trecut mai bine de trei luni de când a apărut noua lege RCA și toate firmele de asigurare au pregătit deja tarifele pentru decontarea directă. Capital vă prezintă toate tarifele pentru decontare directă stabilite de asigurătorii români, precum și prețurile RCA practicate de acestea.





De luna aceasta, șoferii români au ocazia să evite problemele provocate de șoferii cu asigurări RCA la societăți recunoscute ca slabi plătitori. Numai cine nu a suferit o daună nu știe că doar constatarea acesteia, în cazul în care șoferul vinovat are RCA la societăți ca City Insurance, Euroins sau chiar Asirom, poate dura chiar și săptămâni.

Până la plata efectivă a lucrării și preluarea mașinii din service durează uneori, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară, și peste patru luni.

Această problemă are, astăzi, o soluție. Ea se numește „decontare directă“ și este un produs nou de asigurare, adăugat poliței RCA, care transformă simpla poliță de răspundere într- o asigurare CASCO parțială.

Concret, în cazul în care un șofer care a cumpărat și opțiunea „decontare directă“ este lovit de un alt șofer, reparația mașinii sale nu va fi plătită de către asigurătorul șoferului vinovat, ci de propriul asigurător. Abia ulterior, cele două firme se vor regla între ele. Produsul este cu atât mai util, cu cât, în prezent, prețurile practicate de firmele de asigurare pentru RCA nu mai sunt atât de diferite.

Față de o asigurare CASCO propriuzisă, prețul unui RCA cu opțiunea „decontare directă“ ajunge să fie și de trei patru ori mai redus. Mai clar, CASCO pentru un automobil comun, cu motor de 1,6 litri şi vechime nu mai mare de doi ani, un şofer cu vârsta de 35 de ani din România ar trebui să scoată din buzunar cel puţin 600-700 de euro pe an. Noile reglementări în domeniul asigurărilor, însă, vin cu o surpriză din acest punct de vedere. O asigurare care acoperă aproape tot ce oferă o poliţă CASCO poate fi disponibilă la sub 200 de euro, pentru acelaşi tip de maşină.

De ce este utilă decontarea directă

Un studiu ASF, realizat pe date aferente celui de-al doilea semetru al anului trecut, arată că Asirom se plasează pe al doilea loc din coadă în ceea ce priveşte timpul de care are nevoie pentru a achita o daună, după ce a fost închis dosarul de daună. Asirom are nevoie de peste 12 zile de la depunerea ultimului act necesar la dosar pentru a face plata şi, în plus, deţine şi recordul absolut în această privinţă, cu un dosar a cărui întârziere este de 183 de zile. Aceşti indicatori ar trebui luaţi în seamă de către şoferi atunci când decid să îşi ia decontare directă. Motivul pentru care un şofer ar alege acest serviciu este acela că nu e nevoie să aştepte perioade lungi de timp ca maşina să îi fie reparată.

Decontarea directă are sens cu atât mai mult cu cât firmele care vând cel mai mult RCA sunt şi cele care plătesc cel mai târziu, adică şansa ca un şofer să fie lovit de cineva cu RCA la City Insurance, de exemplu, adică cel mai prost plătitor şi cel mai mare vânzător, este foarte mare. În aceste condiţii, este de preferat ca asigurătorul ales să fie unul cu o reputaţie bună la plată. Ultimele date ale ASF arată că cel mai repede face plata Omniasig, căruia îi trebuie doar puţin peste două zile de momentul la care a primit ultimul document. Generali plăteşte în aproape cinci zile, ca Allianz Țiriac, Groupama în puţin peste şapte zile, iar Uniqa în mai puţin de şase zile.

