Efectul BREXIT. IMIGRAȚIA în Marea Britanie a SCĂZUT DRASTIC în ultimele 12 luni

Migraţia netă în Marea Britanie s-a diminuat drastic în primul an de după referendumul cu privire la BREXIT - ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.





Peste trei sferturi din această scădere a rezultat din creşterea numărului de cetăţeni ai Uniunii Europene care au plecat din Regatul Unit şi din diminuarea sosirilor, relevă date oficiale făcute publice joi, transmit Reuters şi dpa, citate de Agerpres. În perioada iunie 2016 - iunie 2017, imigraţia a scăzut la 572.000 - cu 80.000 de sosiri mai puţin, în timp ce emigraţia a crescut la 342.000, cu 26.000 de plecări mai mult, numărul cetăţenilor UE reprezentând circa trei sferturi din scăderea migraţiei nete, a stabilit Oficiul naţional de statistică (ONS). În cele 12 luni precedente, migraţia netă a fost de 336.000. La scăderea totală a imigraţiei a contribuit cea a numărului de cetăţeni ai UE care au venit în Marea Britanie, cu 54.000 mai puţini, iar numărul cetăţenilor Uniunii care au plecat din Regat a crescut cu 28.000, ajungând la 123.000, a precizat oficiul. Numărul celor care vin să trăiască în Marea Britanie, per total, continuă să fie mai mare decât al celor care pleacă, de aceea migraţia netă contribuie la creşterea populaţiei ţării, a menţionat Nicola White, responsabila ONS pentru migraţia internaţională, potrivit căreia este prea devreme pentru a se vorbi de o tendinţă pe termen lung. Numărul celor care vin în ţară având deja un angajament de lucru a rămas stabil, dar numărul celor care vin să-şi caute de lucru a scăzut cu 43% în cele 12 luni analizate, a precizat White. Premierul Theresa May a promis, înaintea alegerilor legislative anticipate din iunie, că va respecta angajamentul guvernului său conservator de a reduce imigraţia netă sub nivelul de 100.000. Totodată, ea s-a angajat să restrângă libertatea de circulaţie a cetăţenilor UE înspre Marea Britanie, după Brexit, precum şi să limiteze imigraţia provenită din afara Uniunii.

