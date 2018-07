Belgia, un NU hotărât pentru o plajă dedicată NUDIŞTILOR. Care este motivul invocat de autorităţi

Refuzul autorităţilor belgiene este clar, iar motivul are ceva incredibil: au blocat proiectul unei plaje nudiste din vecinătatea oraşului Oostende, susţinând că activităţile printre dunele de nisip constituie o ameninţare pentru fauna sălbatică.





În zonă, notează Guardian, la 20 de km de populara destinaţie turistică Oostende, trăieşte pasărea crestată, un soi rar şi protejat. După cât se pare, nudiştii ar putea s-o sperie. Agenţia flamandă pentru natură şi pădure a explicat ministrului regional al Mediului, Joke Schauvliege, că activităţile nudiştilor riscă să sperie pasărea şi s-o oblige să părăsească zona. Preocuparea a fost chiar şi pentru dunele de nisip.

Responabilul Federaţiei naturiste belgiene, Koen Meulemans, şi-a exprimat puternic dezacordul şi regretul său fiindcă plaja din Ostende ar fi fost perfectă ''din moment ce nu există locuinţe sau alte obstacole pe plajă''.

O a doua plajă pentru nudişti - după aceea din Bredene - a devenit o necesitate în Belgia dat fiind numărul mare de oameni care ar putea-o frecventa vara. Federaţia are 8.200 de membri care sunt însă ''doar o mică parte din numărul total al naturiştilor din Belgia''. Potrivit unui raport, există circa 500 de mii de belgieni care din când în când frecventează plajele cu nudişti, dar şi campingurile speciale sau saunele publice naturiste. Numărul în creştere este reflectat şi în deschiderea primului b&b nudist la Nieuwpoort (cazarea cu mic dejun, tip demipensiune. In afară, această variantă se numeşte "Bed and Breakfast" B&B).

Pagina 1 din 1