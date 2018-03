Bătălia pe arhivele Securității: EVZ a aflat înțelegerea transpartinică pentru componența viitorului CNSAS

O negociere secretă între partidele parlamentare a provocat o anomalie politică de proporții: PSD și-a lăsat partenerii de guvernare de la ALDE în afara Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.), dar le-a făcut loc inamicilor de la USR în conducerea instituției.





Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a votat, miercuri, noii membri din Colegiul CNSAS, pentru un mandat de șase ani.

Cinci membri au fost propuși de PSD - Valentin Blănariu, Mihai Cioflâncă, Cătălin Boris Precul, Cazemir Ionescu, Nicolae Vuvrea, USR a primit un loc în CNSAS pentru Germina Nagâţ, iar UDMR l-a trimis pe Ladislau Antoniu Csendes în echipa din fruntea instituției.

De asemenea, au mai fost numiţi Alexandra Toader, la propunerea Preşedinţiei, şi Constantin Buchet, propus de Guvern.

Candidații PMP (Florian Bichir) și ALDE (Marius Oprea) nu au fost votați în CNSAS pentru că numărul locurilor disponibile s-a epuizat. PNL nu a făcut nicio propunere, pentru că reprezentanților săi nu le-a expirat încă mandatul. Partener de guvernare al PSD, ALDE a fost lăsat, astfel, fără reprezentant în Colegiul CNSAS.

Trocul nescris

Negocierea posturilor s-a făcut luni, 26 martie, cu două zile înainte de vot. Liderii grupurilor parlamentare au semnat în acest sens un ProcesVerbal în care au căzut de acord să lase PMP și ALDE în afara CNSAS. Acordul a fost semnat inclusiv de liderii partidelor care nu au mai prins loc.

Unul dintre semnatari, liderul deputaților PMP, Eugen Tomac, a dezvăluit în exclusivitate pentru EVZ că a existat și o a doua negociere, nescrisă.

„Legat de CNSAS, în aceeași zi în care s-au validat propunerile am fost informați ca nu mai primim un loc, deși am primit solicitarea de a face propuneri în urmă cu două săptămâni. Pentru ca nu a fost acceptată propunerea noastră, am protestat atât la ședința liderilor de grup cât și în plenul reunit. După mai multe negocieri politice, atât PMP cât și ALDE au primit asigurări că, după modificarea legii, vom primi câte un loc în colegiul CNSAS și deja o intiţiativă legislativă în acest sens a fost depusă de mine împreună cu domnul Vosganian. Sperăm că majoritatea își va menține acest angajament pentru că modificarea vină să răspundă unei necesitați prevăzute în lege. Sunt convins că domnul Bichir este un om pregătit să-şi ducă cu onestitate și curaj activitatea mai departe la CNSAS”, a povestit ieri, pentru EVZ, preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac.

Am găsit dovada oficială!

Dovada negocierii subterane dintre partide apare chiar pe site-ul Camerei Deputaților, la secțiunea dedicată proiectelor legislative: pe 27 martie, adică la o zi după parafarea înțelegerii politice, liderii deputaților PMP și ALDE, Eugen Tomac și Varujan Vosganian, au înregistrat o propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

Potrivit proiectului, numărul membrilor din Colegiul CNSAS crește de la 11 la 13, iar numărul locurilor alocat grupurilor parlamentare crește de la 9 la 11. Cu alte cuvinte, locurile din conducerea CNSAS se suplimentează cu două locuri, numărul necesar introducerii ulterioare a candidaților PMP și ALDE, lăsați în afara schemei la prima împărțire a funcțiilor. Mai rămâne, astfel, ca PSD să respecte negocierea verbală.

Cine sunt anonimii instalați de Parlament

Florian Bichir, istoric, jurnalist, scriitor, doctor în teologie și membru CNSAS din 2012, propus de PMP pentru un nou mandat, nu a primit un loc la prima împărțire între partide. La fel a pățit și candidatul ALDE, doctor în istorie și fost preşedinte al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului din România.

În schimb, partidele au bătut palma să le asigure un loc în CNSAS unor anonimi dar și unui fost membru CNSAS care a minţit opinia publică pentru a-l scoate basma curată pe Corneliu Vadim Tudor:

● Nicolae Vuvrea a fost consilier local în Drobeta Turnu Severin şi inspector de specialitate în CJ Mehedinţi. A absolvit Facultatea de Drept la Academia de Poliție Al.I Cuza. A mai fost director al Direcţiei de Gospodărire în Drobeta Turnu Severin.

● Vasile Blănariu a absolvit Facultatea de Drept din Craiova, a fost consilier local la Reșița, și deputat în legislatura 2012-2016. În 2012-2015 a condus PP-DD Caraș-Severin și ulterior a trecut la UNPR și apoi la PSD.

● Cătălin Precul a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Al. Ioan Cuza din Iaşi. A fost consilier al președintelui Consiliului Județean Botoșani.

● Germina Nagâț, doctor în filosofie, este director la Direcţia Investigaţii a CNSAS din 2001.

● Constantin Buchet a mai făcut parte din CNSAS, la propunerea PRM, dar a demisionat în 2005, după ce a comunicat presei, în fals şi încălcând uzanţele Colegiului, că articolul „C.V. Tudor i-a livrat fetiţe de 15 ani lui Eugen Barbu”, publicat de Academia Caţavencu, nu era bazat pe informaţii din dosarele CNSAS.

