Băsescu DEZVĂLUIE motivul pentru care s-a întâlnit cu Ghiță: „E n-am avut TICĂLOȘIA să fac ca el, să-l înregistrez”

Fostul președinte, Traian Băsescu, a declarat, joi seara, la B1 TV că nu se aștepta să fie înregistrat de Sebastian Ghiță când s-a întâlnit cu el.





Băsescu a dezvăluit că a vrut să aibă o întâlnire cu Ghiță pentru a afla despre operațiunea pozelor de la Paris, în care apare Alina Bica și Elena Udrea.

"M-am întâlnit cu el de foarte multe ori. Eu am vrut să aflu un mister după ce mi-am terminat mandatul. Misterul faptului că el a fost cel care a prezentat pozele de la Paris. Eu am primit un raport și din raport am spus e în regulă nu e băgat SRI, asta nu înseamnă că am și crezut, a trebuit să am reacția instituțională.

Eu n-am avut ticăloșia să fac ce a făcut el, să îl înregistrez. Eu m-am dus ca un om de bună credință care voia să afle ceva. Nu mă așteptam să înregistreze discuțiile dar așa s-a întâmplat. Până la urmă mare caracter și Ghiță!", a afirmat Traian Băsescu, potrivit B1.ro.

