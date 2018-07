UMILIT DE POLIȚIE în propria sa țară. Un român AMENINȚAT CU MOARTEA a apelat la autorități, dar RĂSPUNSUL lor l-a lăsat MASCĂ

Un bărbat în vârstă de 66 de ani a fost umilit de Poliție după ce a cerut ajutor, acesta fiind amenințat cu moartea în repetate rânduri, de diferiți indivizi.





Un bărbat de 66 de ani din comuna argeşeană Cocu a fost ameninţat cu moartea de mai mulţi braconieri care vânează constant căprioare şi mistreţi aproape de proprietatea sa. Bărbatul a fost la secţia de poliţie din comună, însă acolo i s-a spus că să nu vină fără datele personale ale braconierilor, în condiţiile în care acesta nu avea datele şi nici nu le putea cere braconierilor să îi dea datele personale.

Mai mult, bărbatul nu a fost lăsat să facă plângerea scrisă în sediul postului de poliţie. În cele din urmă, bărbatul a făcut plângere direct la sediul Poliţiei Argeş, iar plângerea este pe rol de mai multe săptămâni.

Constantin Zuică are 66 de ani şi locuieşte în satul Făcăleţeşti din comuna Cocu. „Braconierii, care aveau armele cu ei, mi-au spus de mai multe ori că, dacă vreau să mai rămân în viaţă, să mă fac că nu am văzut nimic”, a declarat, pentru Adevărul, Constantin Zuică, care a depus o sesizare la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş.

„În mai multe rânduri, în special noaptea, tot felul de braconieri şi hoţi de lemne intră pe un drum de tarla ce trece prin faţa locuinţei mele, însă acest drum de tarla este parte din proprietăţile celor care deţin pământ în această tarla vecină cu proprietatea mea. Aceşti braconieri împuşcă în mod special mistreţi şi căprioare şi asta nu numai în sezonul de vânătoare, ci frecvent. Eu sunt un om împotriva vânatului şi consider că aceste animale nu trebuie împuşcate. Când îi văd pe aceşti braconieri, mă ameninţă cu moartea şi mă jignesc, mă scuipă şi afirmă că, dacă vreau să mai trăiesc, să mă fac că nu am văzut nimic. Ceea ce vă relatez dumneavoastră am făcut şi la Postul de poliţie Cocu şi la Secţia 11 Poiana Lacului. Când am fost la postul de poliţie de la Cocu, şeful de post m-a întrebat dacă am plângerea scrisă şi mi-a spus că în post nu o pot scrie şi mi-a mai spus ca fără datele personale ale făptaşilor să nu vin. Mi-a mai spus, de asemenea, să scriu în plângere ora, data şi numărul automobilelor că, dacă nu, nu primeşte plângerea. Este o atitudine birocratică pe care nu o înţeleg. Am menţionat aceste detalii privind comportamentul şefului de post şi în plângerea pe care am trimis-o la Poliţia Argeş”, a declarat Constantin Zuică.

