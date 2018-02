Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, la raport. Ce obiecții au oamenii de cultură din oraș

La Timișoara se încing spiritele în jurul Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană (ATCCE). În timp ce primarul orașului a cerut organizație să ia în considerare transformarea în entitate de utilitate publică, mai multe voci din zona culturală critică lipsa de transparență și cer să afle pe ce au fost cheltuiți banii primiți de asociație, anul trecut. Amintim că în 2017 a fost lansat start-up-ul proiectului, fiind organizat un prim eveniment, și anume reprezentațiile Cirkus Cirkor (Suedia).





”Dosarul de candidatură cuprinde și un capitol de finanțare, o finanțare care este împărțită pe ani. În 2017 am fi avut nevoie de 2,5 milioane de euro. Noi am primit în jur de 900.000 de euro, dar aici includ și finanțarea din sectorul privat. Din mediul privat au fost aproximativ 450.000 de lei, dar nu numai în bani, ci și în servicii”, a menționat Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, în cadrul unei întâlniri informale cu presa pe care a avut-o luni dimineață.

Runda a doua, la Primărie: reprezentanții ATCCE, față în față cu oamenii de cultură

Zeci de oameni de cultură și din mediul economic privat din Timișoara au participat, luni seara la întâlnirea – dezbtere inițiată de primarul Nicolae Robu. În Sala de Consiliu s-au aflat scriitorii Marcel Tolcea și Daniel Vighi, directorul Filarmonicii Banatul Ioan Gîrboni, inventatorul Remi Rădulescu, directorul Teatrului Național Ada Hausvater și directorul adjunct al aceleiași instituții, actorul Ion Rizea, directorul Teatrului Merlin Laurențiu Pleșa, omul de afaceri Ovidiu Șandor, regizorul Florin Iepan, muzicianul Johnny Bota, critical și istoricul de artă Dana Sarmeș, directorul executive al Asociației Culturale Contrasens, artiștii din cadrul grupului Baraka, jurnalista Brîndușa Armanca etc.

Critici dure la adresa asociației au fost aduse de scriitorul Vasile Popovici, fostul ambasador al României în Portugalia și Maroc. Popovici, a criticat faptul că spectacolul de circ nu a fost tradus în limba română, că asociația nu respectă programul de implementare a proiectului sau că Victor Neumann, istoric și director al Muzeului de Artă din Timișoara, face parte din board-ul asociației conduse de soția sa.

„Nu mi-e ușor să spun acest lucru. Eu am o relație veche de prietenie cu Victor Neumann, dar consider că nu face bine proiectului, cu toată anvergura lui recunoscută, de intelectual de marcă și istoric serios, performant, în condițiile în care soția lui este director executiv al ATCCE. Mie îmi place să fiu deschis, să spun lucrurilor pe nume, nu contravine niciunei legi, dar situații de acest gen trebuie evitate, pentru binele proiectelor”, a punctat Nicolae Robu.

Directorul Muzeului de Artă, istoricul Victor Neumann a ținut să puncteze faptul că el a fost ales de Adunarea general a asociației. ”Am fost votat de majoritatea și am participat la vot, la fel ca și ceilalți membri din board. Nu există nicio incompatibilitate între ceea ce votează adunarea generală, același lucru se petrece și în consiliul director. Noi nu am hotărât în board lucruri care să fi fost în contradicție, eu am contribuit foarte mult la dezvoltarea acestei asociații, la scrierea proiectului, la colaborarea cu cei care au venit din plan internațional, asta am făcut, fără să solicit din partea nimănui niciun lucru, și cu atât mai puțin din partea doamnei Neumann”, a spus directorul Muzeului de Artă.

Jurnalista Brândușa Armanca a atenționat că nu există un raport privind cheltuirea fondurilor pentru anul 2017. În același context, regizorul Florin Iepan a cerut demisia board-ului Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană pe motiv că nu ar fi format din oameni de cultură reprezentativi pentru oraș.

Din luna aprilie, boardul ATCCE va avea o altă componență, fiind anunțate mai multe retrageri din structură, una din ele venind din partea Codruței Popov, consultant artistic al Teatrului Național Timișoara, instituție care a constituit legal Asociația Timișoara – Capitală Culturală Europeană, la 30 septembrie 2011, în baza sentinței definitive și irevocabile a Judecătoriei Timișoara din dosarul 22553 / 325 / 2011.

