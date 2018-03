Andrei Niculae este cel mai difuzat DJ de pe radio, în România. Vocea lui se aude peste tot

Un puști cu multă ambiție, care și-a început cariera la Evenimentul zilei, a ajuns să fie cel mai auzit om de pe radio, în țară. Andrei Niculae vorbește cu ascultătorii 23 de ore pe săptămână și atunci când nu e prezent la pupitru, stațiile emit reclame și anunțuri prin vocea lui.





Are 23 de ani și stârnește multă curiozitate în rândul ascultătorilor. Primește zeci de cereri de la fani să-și arate fața și să le vorbească despre viața lui. „Toată lumea e curioasă să vadă cum arăt și câți ani am. Doamnele se minunează cel mai tare atunci când află că, în cazul unora dintre ele, sunt de-o seamă cu copiii lor. Și atunci aprecierea din partea lor vine într-o măsură mult mai mare, devin un exemplu de urmat, ceea ce mă flatează, normal!”, ne povestește DJ-ul. Andrei a muncit mult până să ajungă la performața de a fi mereu pe radio: „Acum muncesc cel mai mult!”, râde. „Am știut de mic că asta este ce-mi doresc și tot de mic, încă din liceu, am bătut la toate ușile posturilor de radio. Unii m-au primit, am prezentat chiar și rubrica Meteo, la Europa FM. De trei ani sunt la Virgin și mă puteți asculta în fiecare zi a săptămânii”, mai spune Andrei Nicolae.

De ce publicul îl vrea pe el

Andrei a reușit să facă dintr-o emisiune fără invitați, o emisiune interactivă, schimbând mesaje cu publicul de pe rețelele de socializare. „Le-am spus că m-a costat aproape 4 mii de lei reparația mașinii mele, care nu este nici pe departe una de lux. Am primit imediat sute de mesaje de la oameni care s-au lovit de aceeași situație și sfaturi despre cum se pot evita niște cheltuieli astronomice. Așa am legat o discuție interesantă și toată lumea a rămas atentă la emisiunea mea. Deci dacă există o rețetă a succesului... Eu sunt prietenos și sincer. Cred că asta este rețeta succesului meu, cât și a mea, ca om”, a mai spus DJ-ul fenomen.

