ANAF va recupera două milioane de lei de la Klaus Iohannis? Eugen Teodorovici avertizează: „Dacă eu voi face vreun compromis cu vreo persoană fizică sau juridică o să plec”

Eugen Teodorovici îl anunță pe Klaus Iohannis că ANAF-ul nu va renunța să recupereze banii pe care președintele i-a încasat pentru casa din Sibiu pe care a pierdut-o în favoarea statului, potrivit www.stiripesurse.ro

”Nu e vreo revanșă sau răzbunare, e o obligație de a aplica legea. Nu am niciun fel de datorie la stat, e închisă de foarte mult timp, cine vrea să vadă, poate să intre pe declarația mea de avere ca să afle cum am achitat. Statul trebuie să ia banii pentru perioada 2001-2015, plus dobânzile. Avem două piste pe care mergem, să vedem cum putem să înscriem statul în cartea funciară. Noi trebuie să recuperăm peste două milioane de lei. Dacă eu voi face vreun compromis cu vreo persoană fizică sau juridică o să plec.”, a spus Eugen Teodorovici

