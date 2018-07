Interesul pentru o Ordonanță de Urgență pe amnistie și grațiere este în creștere. Potrivit unor informații vehiculate pe spațiul public, în cursul zilei de azi au avut loc două întâlniri importante pentru ecuația acestui subiect.





Pe de o parte, pe dimensiunea politică am avut o întâlnire dintre președintele PSD și cel al ALDE. O altă întâlnire s-a petrecut la nivelul Guvernului între premierul Viorica Dăncilă și ministrul Justiției, Tudorel Toader. Ultimul a negat că, în cadrul întâlnirii cu Viorica Dăncilă, s-ar fi discutat tema Ordonanței. Totuși, acest subiect plutește în aer și asta pentru că o eventuală OUG pe amnistie și grațiere ar reprezenta o soluție ultimă pentru impasul politic în care ne aflăm. O recunosc, cu argumentări diferite, și adversarii acestei soluții, și susținătorii ei.

PSD, între soluția OUG și momentul zero

În mod evident, principalul partid care își dorește o Ordonanță de acest tip este PSD. Din perspectiva social-democraților, și dosarul Bombonica, în care nu s-a ținut cont de decizia Curții Constituționale care a cerut revizuirea reglementărilor privind abuzul în serviciu, și dosarul deschis la DIICOT premierului Dăncilă nu sunt altceva decât încercări de a folosi Justiția și dosarele fabricate în bătălia politică. Ceea ce pentru PSD este un lucru de neacceptat. Liderii acestui partid înțeleg că, dacă nu acționează repede, nu doar că riscă să piardă guvernarea, dar și propria libertate.

Ca atare, Liviu Dragnea a venit în aceste zile cu o idee pe care opinia publică a omis-o cu desăvârșire. Referindu-se la suspendarea președintelui, Liviu Dragnea a arătat că este nevoie de un moment zero în politică, prin care să se depășească starea actuală de blocaj politic și instituțional. ”De un an de zile stăm sub acest asediu turbat (din partea statului paralel – n.n.) și noi ar trebui să ne ocupăm de bunăstarea românilor. Iohannis și cei din spatele lui sunt regizorii acestei furtuni. România are nevoie de un moment zero. Toți trebuie să înțelegem că trebuie să privim înainte, altfel rămânem prizonierii trecutului”, a arătat Liviu Dragnea.

ALDE nu agreează oficial soluția OUG, dar taxează abuzurile din Justiție

Și președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, și ministrul Justiției, Tudorel Toader, au dat de înțeles că nu ar susține soluția unei OUG pe amnistie și grațiere. Totuși, aceștia au fost solidari cu PSD în modificarea Legilor Justiției și au taxat mereu abuzurile care au loc în Justiție. Prezent la mitingul PSD din 9 iunie împotriva abuzurilor din Justiție, liderul ALDE a dat chiar de înțeles că reformele din Justiție trebuie promovate indiferent de reacția externă. "Am venit astăzi să mă întâlnesc cu cei care mai cred că România trebuie să rămână liberă, democratică şi independentă, cu cei care cred că România este o ţară suverană, că românii merită să trăiască liberi cu drepturile şi libertăţile protejate, fără să fie batjocoriţi când supără un procuror sau un potentat al zilei. Am venit astăzi la miting pentru a striga că judecătorii trebuie lăsaţi să hotărască liber, fără procotoale şi înţelegeri secrete", a spus Călin Popescu Tăriicenu. Mai mult, liderul ALDE a luat o atiudine cât se poate de tranșantă legată și de opinia preliminară a Comisiei de la Veneția privind reformele din Justiție. Potrivit lui Călin Popescu Toriceanu, această opinie preliminară publicată de Comisia de la Veneția, este din punct de vedere juridic "extrem de subțire", fiind de fapt o opinie politică.

Opoziția se opune ”diferențiat” unei OUG

