A vrut SĂ-I SPARGĂ CASA celui mai iubit actor român. A primit un REFUZ UMILITOR, deși e un MONSTRU SACRU al muzicii

Angela Similea, care în iulie va împlini 72 de ani, a fost o femeie foarte frumoasă și foarte curtată de bărbați, mereu în căutarea iubirii ideale. Căsătorită de patru ori, Angela Similea a fost îndrăgostită în tot acest timp de Florin Piersic, care a şi fost marea sa iubire.

Prima căsătorie a fost cu Andi Constantin, electrician de meserie, de care s-a despărțit rapid pentru a se căsători cu chitaristul Sorin Movileanu. În timpul mariajului, Angela Similea a devenit pentru prima oară mamă, născându-l pe Sorin.

Nu a funcționat nici cea de-a doua căsătorie, iar Angela Similea a ajuns, din nou, la altar alături de Jan Hilgen, un om de afaceri din Olanda pe care l-a cunoscut prin intermediul unor prieteni, în România, susţine Unica.ro. Acesta i-a înfiat fiul și împreună au trăit o poveste de dragoste frumoasă, timp de 17 ani, acesta fiind și cel mai lung mariaj al Angelei Similea. În 1991, cei doi și-au spus adio ca urmare a faptului că acesta se apucase de băutură, dar și pentru că se folosea de numele ei pentru beneficiile proprii.

Angela Similea povestește că și-a dorit mereu să mai aibă un copil, însă faptul că era plecată foarte mult în turnee, nu i-a permis această bucurie. Totodată, aceasta punctează că fără ajutorul mamei sale nu s-ar fi descurcat cu creșterea fiului său, Sorin Hilgen. În perioada în care era cu Jan, Angela Similea forma cel mai frumos și îndrăgit cuplu cu Florin Piersic, iar povestea celor doi a depășit granițele scenei. La acea vreme, Florin Piersic, aflat la al doilea mariaj, era căsătorit cu actriţa Anna Szeleş și cei doi au fost nevoiți să-și trăiască iubirea în mare secret. “Nu pot ascunde ce ştie toată lumea. Am fost fascinată de Florin Piersic”, a recunoscut Angela Similea. Pe de altă parte, Florin Piersic puncta: “Nu am avut un amor cu ea ca să doresc să mă despart de soţia mea de atunci, Anna Szeleş. Eu am iubit-o pe Angela şi am avut unele momente în care am simţit că ea ar fi făcut orice ca să rămână cu mine”.

Îndrăgita cântăreață de muzică ușoară a mers mai departe și în anul 1999, s-a căsătorit cu omul politic Victor Surdu, însă, din păcate, 12 nai mai târziu acesta avea să fie răpus de cancer pancreatic. Cu greu și-a mai revenit artista după această pierdere, cu atât mai mult cu cât a rămas cu mari datorii după moartea acestuia, și, ca urmare, a ales să se mute în America, la fiul său, deja stabilit acolo. A revenit recent în ţară, însă doar pentru o scurtă perioadă.