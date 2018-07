ACHITARE în GRUP la ÎCCJ. Instanța supremă aduce FINALUL calvarului pentru 30 de oameni. Trei dintre inculpați au MURIT pe parcursul procesului

Pachet de achitări la Instanța supremă. Un caz instrumentat de DNA Iași, în care erau implicați un deputat, un senator și mai mulți aleși locali a ajuns la final. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus achitarea celor 30 de inculpați. În cazul a trei dintre aceștia, decizia vine după moartea lor, informează Antena 3.





Cei 30 de inculpați fuseseră acuzați de procurorii DNA Iași, în 2015, de abuz în serviciu. Conform jurnalistului Răzvan Savaliuc de la Lumea Justiției, care a prezentat, în emisiunea „Sinteza zilei” de miercuri seară, întreg cazul se baza pe informații false.

Cazul în care erau implicați mai mulți deținători de funcții public a fost instrumentat de procurorarea Andreea Oana Nica. Miercuri, structura DNA Iași a aflat decizia de achitare a celor implicați în dosar.

În fapt, vorbim despre doar 27 de achitări definitive, pentru că trei persoane și-au pierdut viața în timpul derulării procesului. Acestea se adaugă numărului de 200 de achitări de la începutul anului. Reamintim că cifrele nu arată foarte bine, din perspectiva DNA, având în vedere că numai în ultima lună vorbim despre o sută de achitări.

Alte două achitari au fost pronunțate, luni 2 iulie 2018.

„Tribunalul Harghita a dispus achitarea fostului primar din Gheorgheni, Mezei Janos (foto 2), trimis in judecata in 2015 pentru pretinse fapte de abuz in serviciu, santaj si instigare la delapidare. Concret, Mezei Janos a fost achitat pentru abuz in serviciu in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedura penala - “fapta nu este prevazuta de legea penala”, pentru santaj in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza II din Codul de procedura penala - “fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”, iar pentru instigare la delapidare in temeiul art. 16 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala – „fapta nu exista”.

De asemenea, Tribunalul Harghita a dispus si achitarea secretarei din Primaria Gheorgheni, Eva Csilla Barabas, pentru acuzatia de delapidare, in temeiul art. 16 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala – „fapta nu exista”.

Trebuie precizat ca dosarul care s-a soldat cu achitare la Tribunalul Harghita a fost fabricat de DNA cu spijin de specialitate de la SRI.

Sentinta nu este definitiva”, scrie Luju.

