Corespondență din Rusia. Mircea Lucescu și-a găsit tricoul purtat la Guadalajara într-un muzeu din Moscova

FIFA a trimis un mail către ziariștii acreditați la Campionatul Mondial. „Pe durata World Cup Russia 2018, Hyundai a amenajat un muzeu al Cupei Mondiale pe New Arvat Avenue...”





Interesant. Hai pe New Arvat! Caut pe harta metroului din Moscova. Descopăr stația Arbatskaya. Acolo trebuie să fie. Noroc cu o voluntară blondă vorbitoare de engleză. „Nu, pentru ce căutați, trebuie să coborâți la Smolenskaya. Cum ieșiți, o luați în dreapta și mergeți cam 10 minute”. Plec spre Smolenskaya cu ochii ei albaștri în gând...

New Arbat Avenue nu e o stradă, e un bulevard. Apropo, după aproape două săptămâni de stat în Moscova, nu am găsit o stradă cu 4 benzi. Doar cu 6 sau cu 8! Cobor la Smolenskaya, fac dreapta, tipa cu picioare lungi și ochi albaștri m-a direcționat bine. Muzeul Cupei Mondiale organizat de FIFA și Hyundai apare în toată splendoarea sa. Intri și vezi mingile cu care s-au disputat edițiile de până acum. Mingea mângâiată de Garrincha, să zicem, la Mondialul din 1958, primul câștigat de Brazilia, ediție care l-a lansat pe un puști, Edson Arantes do Nascimento. Pele!

Loc încărcat de istoria fiecărei ediții a Mondialului

Pe ecrane curg imaginile marilor meciuri. Mari fotbaliști din istoria Cupei Mondiale și din istoria fotbalului. Cruyff, Fachetti, Zoff, Beckenbauer, Maradona, Paolo Rossi, Platini, Zidane, Messi... Urc la etaj. Fiecare ediție, din1930 până azi, are rezervat un spațiu. Istorie la fiecare pas. Hop! Mexico 1970. Incredibil!

Tricoul lui Mircea Lucescu purtat în meciul cu Brazilia, meciul din grupe, 3-2 câștigat de Brazilia, care avea să câștige Campionatul Mondial și să fie declarată cea mai mare echipă a tuturor timpurilor!

Mă încearcă mari emoții. Tricoul e bleu cu găurele. Stema veche a României... Cea cu sonde și spice de grâu. Pe umărul stâng, cusută, banderola roșie de căpitan. Mircea Lucescu a fost căpitanul României la acel Campionat Mondial. A dat mâna cu Carlos Alberto, căpitanul Braziliei, al lui Pele și al echipei considerate cea mai mare a tuturor timpurilor!

