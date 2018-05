Simona Halep, prudentă înaintea turneului de la Madrid: „Nu simt nicio presiune, n-am nicio aşteptare”

Simona Halep a declarat, înaintea debutului la turneul de la Madrid, că nu simte presiunea rezultatelor și nu este favorită la câștigarea trofeului.





Simona Halep a afirmat că nu este favorită la câștigarea turneului de la Madrid, dar va încerca să facă tot ce este posibil, pentru a se ridica la nivelul locului 1 pe care îl ocupă în ierarhia mondială. Tenismena din Constanța este relaxată și a spus că se bucură pentru că va fi încurajată de mulți fani din România.

„Nu cred că sunt principala favorită. Bineînţeles că am şansele mele, pentru că sunt numărul 1 în lume, dar niciodată nu mă gândesc că sunt favorita unui turneu. O să intru pe teren şi o să dau tot ce am mai bun. Am mai fost în postura de a-mi apăra titlul şi anul trecut, nu simt nicio presiune, n-am nicio aşteptare. Sunt gata de start şi vom vedea ce se va întâmpla. Am câştigat de două ori aici, e foarte special. Sunt mulţi fani români care vin să mă susţină şi mă simt ca acasă. Este un turneu special pentru mine”, a declarat Halep.

