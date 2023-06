Zlatan Ibrahimovic a pus ghetele în cui la 41 de ani. Cel mai vârstnic marcator din Serie A și-a încheiat cariera. Video

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a decis să pună ghetele în cui la vârsta de 41 ani. El şi-a anunţat încheierea carierei duminică seara, la finalul meciului echipei sale, AC Milan, cu Verona, din ultima etapă a Serie A. Partida de duminică seara s-a încheiat cu victoria milanezilor, în fața lui Helas Verona, cu scorul de 3-1.

„Este timpul să-mi iau rămas bun de la fotbal, nu doar de la AC Milan. Sunt prea multe emoţii acum, «hai AC Milan», vă spun la revedere”, a afirmat suedezul, la finalul meciului de fotbal, pe stadionul San Siro.

Zlatan Ibrahimovic, în vârstă de 41 de ani, a așteptat cu anunțul retragerii din fotbal până la finalul contractului pe care l-a avut cu AC Milan. Fotbalistul scandinav a revenit la gruparea „rossonera” în anul 2019, iar anul trecut a ajutat-o să devină campioană a Italiei.

În actuala ediție de campionat, Ibrahimovic a disputat doar patru meciuri, din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat, petrecând în total 144 de minute pe teren. Chiar și așa, atacantul a devenit cel mai vârstinc marcator din istoria Serie A, prima ligă italiană. El a marcat singurul gol din acest sezon, înainte de retragere, transformând un penalty în meciul pierdut în faţa formaţiei Udinese (1-3), în luna martie.

Zlatan Ibrahimovic to Verona fans booing him:

“Keep booing. This is the biggest moment in your year seeing me”.

Classic Zlatan 😂😂 pic.twitter.com/09F9hgXxjc

Zlatan Ibrahimovic, o carieră la marele echipe europene

Cu AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a cucerit un prim titlu de campion al Italiei în anul 2011. Ulterior, jucătorul suedez a mai evoluat, în cursul carierei sale, la Ajax Amsterdam, Juventus Torino, Inter Milano, FC Barcelona, Paris Saint-Germain şi Manchester United. De asemenea, a mai jucat și în liga nord-americană, la Los Angeles Galaxy.

Cu echipa națională a Suediei, Ibrahimovic a jucat în 121 de meciuri și a marcat un număr de 62 de goluri. El a renunțat la echipa națională încă din 2016, la sfârşitul EURO 2016. A revenit, însă, cinci ani mai târziu, însă accidentările l-au împiedicat să joace la EURO 2020 şi la primele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2022.

Considerat cel mai bun marcator din toate timpurile al naţionalei suedeze a participat la etapa finală a calificărilor, însă Suedia a fost eliminată în play-off de Polonia.

Zlatan Ibrahimovic a anunțat că va despărţi de AC Milan, în urmă cu câteva zile, la finalul acestui sezon, când îi expiră contractul.