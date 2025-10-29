Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu

Ziua și scandalul. Bolojan și Grindeanu mai au puțin și se înjură de mama. Noul scandal din Coaliție e legat de posibila numirea a Oanei Gheorghiu de la “Dăruiește Viață” pe postul de vicepremier, rămas liber după demisia lui Dragoș Anastasiu. PSD-Grindeanu n-o vrea pe motiv că a scris postări pe Facebook împotriva lui Trump.

Și de aici, gata scandalul! Dar de dincolo de Ocean ar putea veni un alt scandal, de data asta cu adevărat teribil: americanii își retrag trupele din România! Informația apare în Kiev Post și pare să fie veridică. Podcastul HAI Live vine cu detalii, informații și analize în formula Andronic-Turcescu-Ciutacu-Curea.

