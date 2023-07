Ziua Sărutului. Ce să nu faci niciodată când săruți pe cineva

Ziua Sărutului este o sărbătoare ce merită sărbătorită prin îmbrățișări calde, declarații de iubire și săruturi pline de afecțiune. În ultimii ani, această zi specială a câștigat rapid popularitate, în special printre cupluri, oferindu-le o ocazie de a-și manifesta dragostea, la fel ca și în Ziua Îndrăgostiților.

Semnificațiile sărutului

Sărutul frecvent cu persoanele dragi aduce beneficii atât nouă, cât și lor. Acest gest are semnificații profunde și, în același timp, aduce numeroase beneficii. Sărutul alină durerea, înlătură grijile și gândurile negre. Când este dăruit cu dragoste și afecțiune, sărutul are puterea de a vindeca, transmițând speranță și bunătate celui care are nevoie de ele.

Atunci când oferim copiilor, soților sau partenerilor noștri mai multe îmbrățișări și săruturi, legătura cu aceștia se consolidează, iar încrederea și sprijinul reciproc cresc. În special, afecțiunea și săruturile oferite copiilor contribuie la dezvoltarea încrederii în sine, la un parcurs armonios și la dezvoltarea unei personalități puternice.

Sărutul pe nas trebuie evitat cu orice preț

În multe culturi, sărutul pe nas este considerat controversat și poate genera conflicte în cuplu. Totuși, atunci când un copil încearcă să te sărute, chiar dacă nu te cunoaște, este un gest deosebit și aduce noroc pentru o lungă perioadă de timp. Sărutul lor nevinovat aduce bucurie și binecuvântare.

În cazul în care un copil se îmbolnăvește, părinții ar trebui să îl sărute cât mai des pentru a-i aduce vindecare. Nu de puține ori am auzit bunici și mame spunând că „pupă mami”, trece. Și, într-adevăr, sărutul are puterea de a calma multe dureri. Totuși, conform superstițiilor, dacă cineva te sărută prin surprindere din spate, se spune că îți fură norocul. Sărutul lor nu aduce nimic bun, dimpotrivă, îi ajută pe ei, dar te afectează pe tine negativ.

În multe culturi din întreaga lume, sărutul este asociat cu norocul. Există tradiții și superstiții care ne spun că, dacă ne sărutăm cu persoana iubită sub vâsc, la miezul nopții de Revelion, vom avea parte de dragoste și fericire tot anul. De asemenea, se crede că sărutul unui talisman norocos îi amplifică puterea și ne aduce mai multe beneficii.

De aceea, mulți jucători sărută zarurile sau cartea lor norocoasă în timpul jocurilor de noroc. Chiar și cei care poartă un talisman norocos sunt tentați să-l sărute atunci când își formulează o dorință, în speranța că visul lor se va îndeplini mai rapid.