Ziua Națională a Vinului, sărbătorită la Chișinău. Peste 90 de vinificatori își vor etala produsele în PMAN

Republica Moldova. Vinul și tradițiile de producere a acestuia vor fi celebrate în primul weekend al lunii octombrie. Cea de-a XXIII-a ediție a Zilei Naționale a Vinului (ZNV) va avea loc pe 5 și 6 octombrie 2024, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Evenimentul emblematic consolidează poziția Republicii Moldova în rândul țărilor producătoare de vinuri de înaltă calitate.

Sărbătoarea va avea sloganul „Vinul nostru uimitor de bun”. Această ediție vine să promoveze ceea ce țara are mai bun de oferit, într-un context de excelență și inovație vinicolă.

Republica Moldova - destinație vinicolă de top

Ziua Națională a Vinului este o ocazie unică de a promova Republica Moldova ca destinație vinicolă de top, inclusiv prin atragerea a mii de turiști, experți internaționali din domeniu, precum și iubitori ai vinurilor de calitate.

Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefan Iamandi, a subliniat că în acest an marcăm un salt important pentru industria vinicolă prin deschiderea unui nou capitol al dezvoltării. Astfel, tradiția milenară în vinificație se întâlnește cu inovația și noile tehnologii, sub umbrela Wine of Moldova.

„Vinul Moldovei - uimitor de bun. Sloganul subliniază evoluția continuă, prin care ne propunem să cristalizăm tot ceea ce are Republica Moldova mai bun și angajamentul de a produce vinuri de o calitate excepțională, care să concureze cu cele mai apreciate din toată lumea”, a afirmat Ștefan Iamandi.

Peste 90 de vinificatori reuniți în PMAN

La eveniment vor participa peste 90 de vinificatori. Producătorii își vor prezenta creațiile – de la vinurile consacrate, care le-au adus medalii la competițiile internaționale, până la vinuri din noua roadă și lansări de noi produse.

În acest an, Ziua Națională a Vinului aduce o schimbare importantă în formatul evenimentului, menită să îmbunătățească experiența participanților și să permită o degustare mai corectă a aromelor și gusturilor.

Organizatorii evenimentului au anunțat că zona dedicată gastronomiei va fi mutată de-a lungul bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile A. Pușkin și V. Pârcălab, oferind un spațiu mai amplu și accesibil pentru vizitatori. În acest mod, aceștia vor putea savura pe deplin atât vinurile, cât și poveștile din spatele fiecărei sticle de vin.

Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului, cu sprijinul partenerului strategic Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Moldova și Fondul American pentru Întreprinderi Ucraina-Moldova. Parteneri instituționali sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Culturii.

Exporturile vinurilor moldovenești în continue creștere

Exporturile de vin produs în Republica Moldova au crescut în anul 2023 cu 18% în volum și 24% în valoare, comparativ cu anul 2022. Acest fapt indică o cerere internațională mai puternică și o recunoaștere a calității vinurilor. Europa rămâne cea mai mare piață pentru vinurile moldovenești, fiind înregistrată o creștere valorică de 36%.

Potrivit statisticilor, Republica Moldova se află printre primele 20 de țări producătoare de vinuri. Industria vitivinicolă reprezintă una dintre ramurile-cheie ale economiei. Vinurile moldovenești sunt importate de peste 70 de țări din diferite colțuri ale lumii.