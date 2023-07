Ziua în care vor fi 41 de grade în România. Prognoza meteo, actualizată

Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a anunțat că zilele următoare vor fi cele mai calde din acest an. Minimele vor coborî sub 20 C, iar maximele vor fi de spre 40 de grade C joi, în Muntenia și Oltenia. Meteorologii au transmis că vor fi temperaturi foarte ridicate și în weekend.

Vremea în Capitală până pe 16 iunie

Maxime

12 iulie: +34 C

13 iulie: +39 C

14 iulie: +34 C

15 iulie: +35 C

16 iulie: +37 C

Minime

12 iulie: +18 C

13 iulie: + 21 C

14 iulie: +22 C

15 iulie: + 21 C

16 iulie: +21 C.

Vremea în țară (12 – 14 iulie)

Temperaturile în Muntenia

12 iulie

Minime: 16 – 21 C

Maxime: 29 – 37 C

13 iulie

Minime: 17 – 22 C

Maxime: 33 – 41 C

14 iulie

Minime: 15 – 22 C

Maxime: 30 – 39 C

Temperaturile în Transilvania

12 iulie

Minime: 12 – 20 C

Maxime: 28 – 33 C

13 iulie

Minime: 14 – 19 C

Maxime: 27 – 34 C

14 iulie

Minime: 10 – 17 C

Maxime: 27 – 31 C

Temperaturile în Moldova

12 iulie

Minime: 15 – 21 C

Maxime: 28 – 33 C

13 iulie

Minime: 16 – 23 C

Maxime: 30 – 39 C

14 iulie

Minime: 13 – 20 C

Maxime: 27 – 35 C

Temperaturile în Oltenia

12 iulie

Minime: 16 – 21 C

Maxime: 31 – 37 C

13 iulie

Minime: 16 – 22 C

Maxime: 34 – 41 C

14 iulie

Minime: 15 – 21 C

Maxime: 31 – 38 C

Temperaturile în Dobrogea

12 iulie

Minime: 18 – 22 C

Maxime: 25 – 32 C

13 iulie

Minime: 21 – 23 C

Maxime: 26 – 39 C

14 iulie

Minime: 19 – 23 C

Maxime: 30 – 35 C

Temperaturile în Banat

12 iulie

Minime: 15 – 23 C

Maxime: 33 – 37 C

13 iulie

Minime: 17 – 19 C

Maxime: 35 – 39 C

14 iulie

Minime: 14 – 20 C

Maxime: 30 – 33 C

Temperaturile în Crișana

12 iulie

Minime: 15 – 24 C

Maxime: 28 – 35 C

13 iulie

Minime: 16 – 18 C

Maxime: 30 – 35 C

14 iulie

Minime: 12 – 21 C

Maxime: 28 – 31 C

Temperaturile în Maramureș

12 iulie

Minime: 15 – 19 C

Maxime: 29 – 32 C

13 iulie

Minime: 15 – 18 C

Maxime: 27 – 31 C

14 iulie

Minime: 12 – 16 C

Maxime: 26 – 30 C

Vremea în weekend

În weekend, la Craiova vor fi 33 C sâmbătă și +37 C duminică. La Râmnicu Vâlcea vor fi 33 C sâmbătă și +35 C duminică.

Sâmbătă maxima va fi de +34 C la Arad, iar duminică, +36 C. La Cluj vor fi +30 C sâmbătă și +32 C duminică, iar la Iași vor fi același maxime precum la Cluj. La Constanța, maxima va fi de 30 C pe data de 15 iulie și de 29 C în ziua următoare. La Sibiu vor fi 30 C sâmbătă și +33 C duminică.

Vremea în săptămâna 10 – 17 iulie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei, în această săptămână, pe întreg teritoriul țării. Regimul pluviometric va fi local excedentar în nord-vest. În restul țării va fi în general deficitar, mai ales în regiunile sudice, sud-vestice și nord-estice, dar și la munte.

Vremea în săptămâna 17 – 24 iulie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale, în cea mai mare parte a țării, și mai ales în regiunile din sud. Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare în zona Carpaților Occidentali.

Vremea în săptămâna 24 – 31 iulie

Temperatura medie a aerului va înregistra valori mai ridicate decât cele specifice acestui interval în regiunile sudice și sud-estic.

Vremea în săptămâna 31 iulie – 07 august

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.