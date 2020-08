Pentru preşedinţia PSD și-au anunțat candidaturile actualul lider interimar al formaţiunii, Marcel Ciolacu, şi senatorul Eugen Orlando Teodorovici.

Marcel Ciolacu a anunţat că se va prezenta cu o echipă şi un „proiect propriu pentru România”.

Social-democraţii ar mai putea discuta şi despre contextul politic creat de depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban.

Liderul interimar al PSD a precizat că PSD se va prezenta la Cotroceni cu o propunere de premier, dacă moţiunea va trece de Parlament: „Avem o propunere de prim-ministru. Nu este membru al PSD în acest moment”.

Eugen Orlando Teodorovici este singurul parlamentar PSD care nu a semnat moţiunea de cenzură depusă de social-democraţi luni.

„Din câte ştiu eu, domnul Teodorovici candidează şi la congres, înseamnă că e membru PSD. (…) Nu a semnat (moţiunea – n.r.). Este singurul parlamentar al Partidului Social Democrat care nu a semnat moţiunea de cenzură”, a declarat, luni, Ciolacu.

Luni seară, Eugen Teodorovici, contracandidatul lui Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al PSD, a explicat de ce nu a votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban care va fi citită joi în Parlament.

„VOTEZ oricând o moțiune de cenzură împotriva guvernului #Orban (partea I)

Dar votez în cunoștință de cauză, doar un text al cărui conținut îl văd, îl citesc și mi-l asum, și NU o listă cu semnături aruncată pe masă în ziua depunerii moțiunii!

Voi vota moțiunea de cenzură pentru că am avut o poziție consecventă în privința acestui guvern incompetent și am VOTAT întotdeauna împotriva acestuia, încă de la învestire, așa cum am VOTAT și împotriva tuturor măsurilor abuzive luate de aproape 10 luni.