Ziua care a îndoliat Suedia. Ucigașii premierului nu au fost identificați nici după patru decenii

Era 28 februarie 1986, seara târziu. La 23.21 CET (ora 00.21. ora României, 1 martie 1986) în Stockholm. Primul Ministru al Guvernului Regatului Suediei Olof Palme, alături de soția sa, venea acasă de la cinematograf. De regulă, demnitarii suedezi nu merg însoțiți de gărzile de corp atunci când participă la evenimente private. Două focuri trase din spatele cuplului sparg liniștea nopții. Primul foc îl rănește grav pe oficialul suedez. Al doilea, o rănește pe soția sa.

Decesul premierului suedez va fi declarat 45 de minute mai târziu, la cel mai apropiat spital unde fusese transportat. Era dimineața de 1 martie 1986, ora 00.06 CET. Soția lui Olof Palme va supraviețui. Se crede că pacifismul și stângismul său, ca Prim Ministru al unei țări din Vestul Europei ar fi creat anumite ostilități în rândul celor care susțineau până la fanatism politicile de înarmare și conflict în ultimii ani ai Războiului Rece. Oficial, astăzi când se împlinesc 40 de ani de la momentul 28 februarie 1986, nu se știe cine a comandat și nici cine l-a asasinat efectiv pe Primul Ministru al Suediei Olof Palme

Olof Palme s-a născut pe 30 ianuarie 1927 în Regatul Suediei. Familia sa era stabilită de generații în Stockholm. După tată, avea orgini olandeze, după mamă, origini germanice, strămoșii materni provenind din Țările Baltice. Bunicul lui Olof Palme cumpărase o casă în Stockholm în 1918, numită „Palmeska”, situată pe Östermalmsgatan 36.

Aici, Olof Palme a copilărit până la 12 ani, în 1939. Ulterior, în această casă a fost amenajat începând din 1970, sediul Ambasadei României în Regatul Suediei, unde se află și în prezent. Olof Palme a studiat în SUA, luându-și licența în 1948, la Kenyon College, pe fondul unei burse primite. Olof Palme și-a continuat studiile, specializându-se în Drept, absolvind în 1952, la Stockholm.

A fost Președinte al Asociației Studenților din Suedia. Tage Erlander, cunoscut politician social-democrat suedez l-a ales pe tânărul Palme să îi fie secretar. Tot el l-a orientat spre șefia Ligii Tinerilor Social-Democrați iar din 1957, Palme a fost membru al Riksdagen, Parlamentul Suediei. Intră în Guvern, în anul 1963.

În anul 1967, Olof Palme a condus Ministerul Educației și Cercetării. În 1969, Tage Erlamder l-a recomandat pentru șefia Guvernului și a Partidului Social-Democrat, el retrăgându-se. Olof Palme a fost liderul Partidulului Social Democrat din Suedia până la asasinarea sa pe 28 februarie 1986. Olof Palme a condus Guvernul Regatului Suediei de două ori, în 1969-1976 și în perioada 1982-1986.

Despre politica lui Olof Palme, se știe că a fost de multe ori, „contra curentului”. L-a vizitat pe Fidel Castro. a criticat dur SUA pentru conflictul cu juntele de extrema-stângă din El Salvador și Nicaragua. A criticat dur dictaturile de extrema dreaptă ale lui Franco în Spania și Augusto Pinochet în Chile, susținute de americani. A criticat apartheid-ul din Africa de Sud. A criticat Partidul Muncitorilor din Kurdistan, considerat de el, drept mișcare teroristă.

Olof Palme criticat implicarea SUA în Războiul din Vietnam, a cerut încetarea proliferării armelor nucleare. Singura situație când a protestat contra blocului socialist a fost în 1968, când a criticat invadarea Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varșovia, mai puțin de trupele românești.

Nu se cunosc nici mobilul și nici autorii asasinatului S-a vehiculat și teza asasinării sale de către susținătorii sud-africani ai apartheid-ului. Generalul maior sud-african Chris Thirion, șeful serviciilor secrete ale Africii de Sud în perioada dinaitea abolirii apartheid-ului în 2015, i-a expus opiniile sale diplomatului suedez Göran Björkdahl teoria sa că Olof Palme a fost executat de către asasini plătiți de cercuri radicale pro-apartheid din Africa de Sud.

În 10 iunie 2020, au fost date publicității informații care considerau că asasinul ar fi fost Stig Engström, dar acesta se sinucisese în 2000. El ar fi figurat printre martorii oculari identificați ca fiind în preajma locului unde s-a produs asasinatul. S-a acreditat și teza implicării activiștilor PKK, știute fiind criticile lui Palme la adresa acestui partid al kurzilor care doreau recunoașterea lor ca popor în Estul Turciei.

Peste ani, la 11 septembrie 2003, Suedia va mai cunoaște un atentat. De data asta, a fost înjunghiată Anna Lindh, Ministru de Externe în perioada 1998-2003, susținătoare a protecției mediului înconjurător și a pacifismului, figură de top a Partidului Social Democrat German. Dar asta este o altă poveste!